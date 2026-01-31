Naši Portali
PRESJEK KARIJERE

Goran Ivanišević: Taj nesretnik mi je uništio život i snove, zbog njega nisam mogao spavati!

Zagreb: Najavljen teniski turnir Zagreb Open 2025 - ATP Challenger Tour & ITF Womens World Tennis Tour
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.01.2026.
u 17:00

No, Goran je prošao težak teniski put i kao igrač. Njegov otac Srđan i obitelj jako su puno riskirali zbog karijere. - Moji su prodali stan zbog mog tenisa. Bio je to i za mene ogroman pritisak. To je bila lutrija. Istina, bio sam dobar, ali nitko ti ne garantira da ćeš postati vrhunski igrač. Na kraju se isplatilo, ali nije bilo lako - rekao je jednom prilikom Ivanišević

Goran Ivanišević jedan je od najvećih hrvatskih sportaša. U nezaboravnoj teniskoj karijeri osvojio je 22 turnira među kojima je i kultno osvajanje Wimbledona s pozivnicom 2001. godine. U karijeri je samo od nagrada od turnira zaradio gotovo 20 milijuna dolara. Danas je priznati trener, nekoć Marina Čilića i Novaka Đokovića, a donedavno Stefanosa Tsitsipasa s kojim se razišao nakon nepuna dva mjeseca suradnje. Grčki mediji objavili su intervju u kojem je Tsitsipas Gorana nazvao "diktatorom", a Ivanišević se ranije u intervjuima žalio na fizičku pripremljenost svog dojučerašnjeg štićenika. 

No, Goran je prošao težak teniski put i kao igrač. Njegov otac Srđan i obitelj jako su puno riskirali zbog karijere. - Moji su prodali stan zbog mog tenisa. Bio je to i za mene ogroman pritisak. To je bila lutrija. Istina, bio sam dobar, ali nitko ti ne garantira da ćeš postati vrhunski igrač. Na kraju se isplatilo, ali nije bilo lako - rekao je jednom prilikom Ivanišević.

Goran je odlučio učiniti sve za sestru Srđanu saznavši da boluje od leukemije. Nažalost, preminula je 2019. godine s 52 godine.

- Roditelji su dobro odlučili, uspio sam u tenisu. Pokojna sestra se razboljela, imala je rak… I to je bio jedan od motiva da uspijem. Sav taj splet ludila i lošega pretvorio se u nešto dobro - rekao je Goran.

Goran je danas trener, a kao tenisač bio je vrlo osebujan. Na njegovu žalost, igrao je u vrijeme Petea Samprasa koji je bio neprikosnoven na teniskim terenima. Goran bi vjerojatno ostvario još uspjeha da nije bilo sjajnog Amerikanca. Sampras ga je, između ostalog, dva puta zaustavio u finalu Wimbledona, turnira koji je cijeli život sanjao osvojiti.

- Što se tiče moje karijere, drugačije bih igrao protiv tog nesretnog Samprasa. Uništio mi je život. Uništio mi je snove. Zbog njega nisam mogao spavati. Neka finala bih odigrao drugačije protiv njega - govorio je Ivanišević u svom stilu.

– Iznimno sam ponosan što sam igrao u eri Petea Samprasa. Igrao sam fantastične mečeve protiv njega i s njim dijelio svlačionicu. Biti drugi iza Samprasa, možda najboljeg tenisača u povijesti. Ipak, uništio mi je 20 godina života.

Ivanišević je četiri puta igrao finale Wimbledona. Godine 1992. izgubio je od Andrea Agassija, a 1994. i 1998. od Petea Samprasa (3:0 i 3:2 u setovima). No Goran je 2001. svladao Patricka Raftera i ostvario svoj san u jednoj od najljepših priča hrvatskog sporta.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'

