NOVA PRILIKA U KARIJERI

Dario Šarić seli u Chicago Bullse. Hrvatski as dio je velike razmjene, poznati su svi detalji

NBA: Preseason-Sacramento Kings at Los Angeles Lakers
William Liang/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 10:25

Uoči završetka prijelaznog roka u NBA ligi, hrvatski reprezentativac Dario Šarić postao je dio velike razmjene triju momčadi. Nakon epizode u Sacramentu gdje se nije naigrao, Šibenčanin karijeru nastavlja u legendarnim Chicago Bullsima, što mu je osmi klub u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta

Hrvatski reprezentativac Dario Šarić ima novi klub. U velikoj razmjeni tri momčadi, Šibenčanin je iz Sacramento Kingsa prešao u redove Chicago Bullsa. Posao je uključivao i Cleveland Cavalierse, koji su dobili bekove Keona Ellisa i Dennisa Schrödera, dok je Sacramento zauzvrat dobio krilo De'Andrea Huntera. Kako bi se posao zaključio, Šarić je poslan u Chicago zajedno s dva izbora druge runde drafta. Za Šarića je ovo novi početak nakon teške polusezone u Kingsima, gdje je u pet utakmica bilježio tek jedan poen i 1,2 skoka. S obzirom na to da mu na ljeto istječe ugovor, ovo mu je ključna prilika da se nametne.

Motivi za ovu transakciju bili su jasni za sve strane. Cleveland je uštedio oko 50 milijuna dolara na plaćama i porezu, Sacramento je dobio željenog "3-and-D" igrača, dok su Bullsi odigrali ulogu posrednika. Iskoristili su financijski prostor kako bi apsorbirali Šarićev ugovor od 5,4 milijuna dolara i zauzvrat kao nagradu dobili dva vrijedna draft izbora. Da bi oslobodili mjesto u momčadi za hrvatskog krilnog centra, Bullsi su se morali odreći braniča Jevona Cartera, potvrdivši fokus na budućnost.

Chicago će biti već osmi klub u Šarićevoj devetogodišnjoj NBA karijeri. Njegovi karijerni prosjeci od 10,3 poena i 5,3 skokova svjedoče o kvaliteti koju može donijeti ako dobije pravu priliku. Prilika bi se mogla ukazati upravo u Bullsima, koji se s omjerom 24-25 bore za doigravanje i imaju problema s ozljedama na visokim pozicijama. Šarić bi im mogao donijeti širinu u napadu i iskustvo u ključnim utakmicama, čime bi popravio i vlastitu poziciju pred ljeto kada postaje slobodan igrač.

Zanimljivo, ovim je transferom Šarićev bivši suigrač Dennis Schröder izjednačio rekord lige, jer mu je ovo bila već osma razmjena u karijeri. Bullsi su, s druge strane, osigurali dodatan kapital za budućnost kroz izbore druge runde drafta 2027. i 2029. godine. Za Šarića, pak, jedino je važna sadašnjost i prilika da se vrati u pravu natjecateljsku formu u dresu jedne od najpoznatijih košarkaških franšiza.
