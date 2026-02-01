Naši Portali
EMOTIVNA OBJAVA

Jelena Đoković noćnom porukom digla Srbiju na noge, evo što je napisala

PFW Lacoste Photocall
Foto: Marechal Aurore/ABACA/ABACA
1/3
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 09:15

Dok se Novak Đoković u 39. godini života pripremao za svoje rekordno jedanaesto finale Australian Opena protiv Carlosa Alcaraza, njegova supruga Jelena poslala je snažnu i emotivnu poruku koja je odjeknula društvenim mrežama i dala uvid u pritisak i emocije koje prate velikog sportaša

Uoči još jednog povijesnog meča za Novaka Đokovića, njegova supruga Jelena oglasila se na Instagramu i podijelila s pratiteljima svoja razmišljanja. Iako ove godine nije bila uz njega u Melbourneu, njezina podrška nikada nije bila upitna, a ovom je objavom to još jednom potvrdila. Uz zajedničku fotografiju napisala je riječi koje su dirnule brojne navijače diljem svijeta. "Ovaj čovjek… je mnogo više. Donio mi je ljubav, strast, radost i intenzitet dijeljenja života s nekim tko nikada ne prestaje pomicati svoje granice. Večeras će možda biti besana noć. Sutra on korača u još jedno finale. Idemoooooo", poručila je Jelena i izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Njezina poruka stigla je nakon nevjerojatnog Đokovićevog puta do finala, koji su mnogi opisali kao čudesan. Nakon nekoliko lakših pobjeda i jedne predaje protivnika, u četvrtfinalu je bio na rubu ispadanja protiv Lorenza Musettija, koji je vodio 2:0 u setovima prije nego što je zbog ozljede morao predati meč. Vrhunac drame dogodio se u polufinalu, gdje je Đoković nakon više od četiri sata iscrpljujuće borbe svladao dvostrukog branitelja naslova Jannika Sinnera u pet setova, prekinuvši niz od pet poraza protiv mladog Talijana i postavši najstariji finalist Australian Opena u Open eri.

Da svaki Novakov poen proživljava s velikim intenzitetom, Jelena je pokazala i nakon te polufinalne pobjede. Podijelila je duhoviti videozapis navijača koji od sreće i olakšanja skače i pada po dnevnom boravku, uz komentar: "Ovo sam bila ja". Njezine objave pružaju rijedak uvid u privatnu stranu života vrhunskog sportaša i naglašavaju važnost obiteljske podrške kao temelja za pomicanje granica, čak i kada se čini da su sve već odavno pomaknute.
Ključne riječi
Srbija Novak Đoković Jelena Đoković

Komentara 7

KU
Kukaimotika
11:19 01.02.2026.

Ima li negdje kakva zena nekog tenisaca iz neke druge druge drzave ili su ozenjeni samo tenisaci iz vase Cacilend otadzbine?! Dajte shvatite vise jednu stvar, ako je vama srce u otadzbini, neka vam bude, ali to zadrzite za sebe unutar vasa 4 zida! I da, procitao sam samo naslov, na zalost, a tekstom clanka si obrisite.....znate vec sto!

LU
Lukeruk
09:20 01.02.2026.

Ne zanimaju nas priče tih primitivaca

Avatar αἰγίς
αἰγίς
11:08 01.02.2026.

Znači Smećedržava nije cijelu noć spavala, a nije zbog grižnje savjesti jer istu nemaju.... Dabogda se nikad ne naspavali

