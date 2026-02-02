Verona smijenila trenera nakon godinu i pol dana

Trenutačno posljednji sastav talijanskog nogometnog prvenstva Verona otpustila je trenera Paola Zanettija nakon godinu i pol dana provedenih na toj dužnosti.
Verona je u nizu od osam utakmica bez pobjede, a u subotu je izgubila na gostovanju kod Cagliarija s visokih 0-4.
U prva 23 kola Serie A Verona je upisala tek dvije pobjede i sa 14 bodova je zadnja na ljestvici, a 17. Lecce, koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak.
