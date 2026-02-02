Čilić napredovao na 61. mjesto, Alcaraz povećao prednost

Plasmanom u treće kolo Australian Opena najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je za devet mjesta na najnovijoj ATP listi i sada je 61. igrač svijeta.

Napredak je zabilježio i Dino Prižmić, koji je skočio za šest pozicija, te je na 121. mjestu. Borna Ćorić je sedam mjesta niže, na 130. poziciji, a Luka Mikrut je nazadovao za jedno mjesto i sada je 164. Matej Dodig je ostao na 235. mjestu.

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz osvajanjem Australian Opena povećao je svoju prednost u odnosu na Talijana Jannika Sinnera, koji zaostaje 3350 bodova. Na treće mjesto probio se je finalist prvog Grand Slam turnira sezone Srbin Novak Đoković, a Nijemac Alexander Zverev pao je na četvrtu poziciju.