Izgubio je, ali pazite koliko je Novak Đoković spremio u džep poslije finala u Australiji

Španjolski fenomen Carlos Alcaraz u 22. godini života ostvario je ono o čemu mnogi sanjaju čitavu karijeru. Pobjedom nad Novakom Đokovićem s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 postao je najmlađi tenisač u povijesti koji je kompletirao "Career Grand Slam", odnosno osvojio sva četiri najveća turnira na svijetu. S druge strane, bio je to povijesni, ali bolan poraz za Đokovića, koji je prvi put u karijeri izgubio meč za titulu na Australian Openu nakon deset prethodnih pobjeda. Unatoč porazu, obojica finalista napuštaju Melbourne sa značajnim financijskim dobitkom.

Ove je godine turnir ponudio rekordan ukupni nagradni fond od čak 111,5 milijuna australskih dolara, što je otprilike 65,5 milijuna eura. To predstavlja povećanje od gotovo 16 posto u odnosu na prošlu godinu, što je ujedno i najveći skok u povijesti natjecanja. Direktor turnira Craig Tiley objasnio je kako je cilj bio osigurati održivost karijera tenisača, pokriti visoke troškove putovanja i treninga te pružiti podršku igračima na svim razinama.

Kao pobjednik, Alcaraz je osvojio impresivnih 4,15 milijuna australskih dolara, odnosno oko 2,54 milijuna eura. Ipak, ni poraženi finalist nema razloga za nezadovoljstvo. Novak Đoković je za ulazak u finale zaradio čak 2,15 milijuna australskih dolara, što je približno 1,32 milijuna eura. Riječ je o iznosu koji je za 13 posto veći od onoga koji je pripao finalisti 2025. godine, što jasno pokazuje koliko je turnir financijski napredovao.

Ovaj ček dodatno je učvrstio Đokovićevu poziciju na vrhu vječne liste zarada od turnirskih nagrada. S ovim iznosom, njegova ukupna zarada u karijeri približila se nevjerojatnoj brojci od 193 milijuna američkih dolara, ostavljajući konkurenciju daleko iza sebe. Iako je sportski cilj osvajanja rekordnog 25. Grand Slama ostao neispunjen, financijska kompenzacija svakako ublažava gorčinu poraza.