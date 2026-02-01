Naši Portali
FINA LOVA

Izgubio je, ali pazite koliko je Novak Đoković spremio u džep poslije finala u Australiji

Australian Open
Foto: Hollie Adams/REUTERS
1/3
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 13:28

Carlos Alcaraz ispisao je povijest pobjedom nad Novakom Đokovićem u finalu Australian Opena. Iako je srpski tenisač ostao bez 25. Grand Slam titule, Melbourne napušta s vrtoglavim iznosom na računu zahvaljujući rekordnom nagradnom fondu turnira

Španjolski fenomen Carlos Alcaraz u 22. godini života ostvario je ono o čemu mnogi sanjaju čitavu karijeru. Pobjedom nad Novakom Đokovićem s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 postao je najmlađi tenisač u povijesti koji je kompletirao "Career Grand Slam", odnosno osvojio sva četiri najveća turnira na svijetu. S druge strane, bio je to povijesni, ali bolan poraz za Đokovića, koji je prvi put u karijeri izgubio meč za titulu na Australian Openu nakon deset prethodnih pobjeda. Unatoč porazu, obojica finalista napuštaju Melbourne sa značajnim financijskim dobitkom.

Ove je godine turnir ponudio rekordan ukupni nagradni fond od čak 111,5 milijuna australskih dolara, što je otprilike 65,5 milijuna eura. To predstavlja povećanje od gotovo 16 posto u odnosu na prošlu godinu, što je ujedno i najveći skok u povijesti natjecanja. Direktor turnira Craig Tiley objasnio je kako je cilj bio osigurati održivost karijera tenisača, pokriti visoke troškove putovanja i treninga te pružiti podršku igračima na svim razinama.

Koga ljubi Igor Vori? Zovu je kraljicom špice, a zbog ovog ona drži 'četiri kuta kuće'

Kao pobjednik, Alcaraz je osvojio impresivnih 4,15 milijuna australskih dolara, odnosno oko 2,54 milijuna eura. Ipak, ni poraženi finalist nema razloga za nezadovoljstvo. Novak Đoković je za ulazak u finale zaradio čak 2,15 milijuna australskih dolara, što je približno 1,32 milijuna eura. Riječ je o iznosu koji je za 13 posto veći od onoga koji je pripao finalisti 2025. godine, što jasno pokazuje koliko je turnir financijski napredovao.

Ovaj ček dodatno je učvrstio Đokovićevu poziciju na vrhu vječne liste zarada od turnirskih nagrada. S ovim iznosom, njegova ukupna zarada u karijeri približila se nevjerojatnoj brojci od 193 milijuna američkih dolara, ostavljajući konkurenciju daleko iza sebe. Iako je sportski cilj osvajanja rekordnog 25. Grand Slama ostao neispunjen, financijska kompenzacija svakako ublažava gorčinu poraza.
Komentara 3

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
13:50 01.02.2026.

S tim novcem kupil bu si još jedan par opanaka i prsluče

KU
Kukaimotika
13:40 01.02.2026.

Stvarno mi nije jasno, ali iskreno mi odgovorite: zasto vi u redakciji tako uporno smatrate da nama u HR taj Djokovic ista vise znaci od bilo kojeg drugog svjetskog tenisaca? Pa zbog tog "iznimnog interesa" u HR objavljujete clanke o njemu svaki drugi dan, od kojih svaki put procitam samo naslov! Jer, mogu razumjeti da je on vama u Srbiji tamo bitan, bio je i nama Ivanisevic, ali zasto pobogu smatrate da nas on u HR uopce zanima i da cemo tako zainteresirano citati clanke o njemu?

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
14:00 01.02.2026.

Evro i Dollar su bez vrjednosti, kao Njemacka marka 1929 godine.

