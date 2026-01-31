Ribakina pobijedila Sabalenku i osvojila Australian Open

Kazahstanka Elena ‌Ribakina pobjednica je prvog Grand Slam tunrira sezone nakon što je u subotu u finalu sa 6-4, 4-6, 6-4 pobijedila prvu tenisačicu svijeta i braniteljicu naslova Bjeloruskinju Arinu ​Sabalenku

U prvom finalu Grand Slama od 2008. godine u kojem su sudjelovale igračice koje još nisu izgubile set, prva nositeljica Sabalenka prva je izgubila set nakon što je Ribakina napravila break u prvom gemu i preuzela kontrolu.

Sabalenka se vratila u igru nakon što je u drugom setu uzela servis suparnici u 10. gemu.

U izjednačenom meču koji je trajao dva sata i 20 minuta Sabalenka je servirala pet aseva, a Ribakina šest. Kazahstanka je imala realizaciju prvog servisa 76 posto, a Bjeloruskinja 75, a drugog obje 48 posto. Obje su napravile 28 neprisiljenih grešaka, a Ribakina je izgubila jedan servis manje od Sabalenke.

Ova pobjeda Kazahstanke došla je tri godine nakon što je ​Sabalenka porazila ⁠Ribakinu u finalu 2023. u Melbourne ​Parku.

Nakon što je pobijedila Ribakinu u sličnoj situaciji u finalu 2023., Sabalenka je povela s 3-0 u trećem setu, ali Kazahstanka je smanjila zaostatak i napravila brejk za 4-3 prije nego što je osigurala pobjedu i uzela jošp jedan Grand Slam naslov nakon Wimbledona 2022.