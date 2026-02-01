Naši Portali
NA PRESS-KONFERENCIJI

Đoković se oglasio prvi put nakon poraza od Alcaraza, evo što je poručio

Australian Open
EDGAR SU/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 15:37

Novak Đoković nije uspio osvojiti svoj 11. Australian Open i rekordni 25. Grand Slam naslov. U finalu ga je nadigrao mladi Carlos Alcaraz, a 38-godišnji srpski tenisač je nakon meča održao iznimno emotivan govor u kojem je nagovijestio neizvjesnu budućnost

Carlos Alcaraz ispisao je povijest tenisa u velikom finalu Australian Opena. Mladi Španjolac je nakon preokreta svladao Novaka Đokovića s 3:1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) i s 22 godine postao najmlađi tenisač koji je kompletirao "Career Grand Slam", osvojivši sva četiri najveća turnira. Iako je deseterostruki pobjednik Melbournea furiozno otvorio meč i uzeo prvi set, Alcaraz je pokazao mentalnu snagu i fizičku superiornost te u iduća tri seta preuzeo kontrolu i stigao do svoje prve titule u Australiji, spriječivši 38-godišnjeg Đokovića u lovu na 25. Grand Slam.

Unatoč bolnom porazu na terenu gdje je godinama bio nedodirljiv, Đoković je u govoru pokazao veličinu, uputivši birane riječi suparniku. "Prije svega, čestitam Carlosu. Ovo što si napravio je povijesno, legendarno", započeo je Đoković, a onda se u svom stilu i našalio. "Tako si mlad, imaš puno vremena, kao i ja. Siguran sam da ćemo se viđati u sljedećih 10 godina... ne!", dobacio je uz osmijeh, izazvavši ovacije publike na Rod Laver Areni.

Vidno emotivan, zahvalio je svom timu što ga je trpio. "Bili ste moja stijena i vidjeli ste najbolje i najgore od mene, posebno u zadnja tri tjedna", poručio je. Osvrnuo se i na prisustvo Rafaela Nadala u loži. "Čudno te vidjeti tamo gore, a ne na terenu. Bila mi je čast dijeliti teren s tobom. Ali uz toliko španjolskih legendi, osjećao sam se kao da večeras igram dva protiv jednog", rekao je Đoković, nasmijavši prisutne.

Ipak, kraj njegova govora poprimio je znatno ozbiljniji, gotovo oproštajni ton, ostavivši mnoge u nedoumici. "Moram biti iskren, nisam mislio da ću opet stajati na ceremoniji zatvaranja Grand Slama. Bog zna što će se dogoditi sutra, a kamoli za šest ili dvanaest mjeseci. Bila je to sjajna vožnja. Volim vas", zaključio je Đoković, čije su riječi mnogi protumačili kao moguću najavu kraja jedne od najvećih sportskih karijera.
