Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FINALE AUSTRALIAN OPENA

Pitali smo umjetnu inteligenciju da najavi spektakl Đokovića i Alcaraza. Evo što je odgovorila

Tennis: US Open
ROBERT DEUTSCH/REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
01.02.2026.
u 07:00

Što još reći u najavi tog finala, osim da će se nadmetati najveći svih vremena (barem po broju osvojenih Grand Slam turnira) i legitimni nasljednik Rafaela Nadala, novi spektakularni proizvod iz španjolske industrije teniskih aseva

Kad upitate umjetnu inteligenciju kako bi najavila današnji finale Đokovića i Alcaraza, a to je očito suma sumarum svih najava, ona će vam ponuditi sljedeći zaključak: "Ovo nije samo finale, ovo je epski sukob stila, taktike i izdržljivosti. Đoković i Alcaraz u svojim su karijerama ispisali nezaboravne trenutke, a sada će ih pokušati nadmašiti u Rod Laver Areni. Očekuje nas klasik za povijest." Sad, tek ćemo vidjeti hoće li to doista biti nešto povijesno. Jedna od mogućnosti je da 16 godina mlađi Alcaraz tempom slomi veterana, dok je druga da 38-godišnji Đoković priredi još jednu predstavu za pamćenje te osvoji rekordnu 11. pobjedu na Australian Openu, a time i 25. Grand Slam naslov.

Što još reći u najavi tog finala, osim da će se nadmetati najveći svih vremena (barem po broju osvojenih Grand Slam turnira) i legitimni nasljednik Rafaela Nadala, novi spektakularni proizvod iz španjolske industrije teniskih aseva. Njihov dosadašnji međusobni omjer na Đokovićevoj je strani – on ima pet pobjeda, a Alcaraz četiri. Đoković je najveći svih vremena (GOAT), a Alcaraz je aktualni svjetski broj jedan koji žudi za svojim prvim naslovom na Australian Openu, ali i za tim da postane najmlađi tenisač koji je osvojio sva četiri Grand Slam turnira – Roland Garros, Wimbledon, US Open i Australian Open.

Pobijedi li, Alcaraz će biti tek šesti igrač u Open eri s karijernim Grand Slamom. Bude li pak slavio Đoković, srpski tenisač će Kena Rosewalla (37 godina, jedan mjesec, 24 dana) pogurnuti u ropotarnicu i s 38 godina, osam mjeseci i 10 dana postati najstariji tenisač u povijesti koji je osvojio Grand Slam turnir. I ne samo to, Nole će postati i apsolutni rekorder jer i Australka Margaret Court ima 24 osvojena Grand Slam turnira.

Nešto o tome u svojoj najavi finala kazala su i dvojica velikana ovog sporta Mats Wilander i John McEnroe, koji ukupno imaju 14 osvojenih Grand Slamova (svaki po sedam). A McEnroe se divio Srbinu na tome što je uspio zadržati takvu razinu igre nakon što je osminu finala prošao bez borbe (Menšik), a četvrtfinale predajom suparnika u borbi (Mussetti).

– Čovjek je u šest dana odigrao samo dva seta i oba izgubio da bi potom odigrao onako briljantan meč u polufinalu protiv Sinnera.

Wilander, inače trostruki pobjednik Australian Opena, na to je imao sljedeći komentar:

– Kada imaš 24 osvojena Grand Slam turnira, očito se budiš s puno samopouzdanja.

Nakon što je probao taj "čudotvorni" napitak, uobičajeno sarkastični McEnroe našalio se pak na temu soka od krastavaca s kojim je Alcaraz u polufinalu s Zverevom anulirao probleme s grčevima u mišićima natkoljenice.

– Jeste li sigurni da je ovo dobro za grčeve? Ovo je prije za plakanje – kazao je Johnny Mac i u šali dodao:

– Pa mi smo u svoje vrijeme u svlačionici držali limenke piva.
Ključne riječi
Australian Open Carlos Alcaraz Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Najavljen teniski turnir Zagreb Open 2025 - ATP Challenger Tour & ITF Womens World Tennis Tour
Video sadržaj
8
PRESJEK KARIJERE

Goran Ivanišević: Taj nesretnik mi je uništio život i snove, zbog njega nisam mogao spavati!

No, Goran je prošao težak teniski put i kao igrač. Njegov otac Srđan i obitelj jako su puno riskirali zbog karijere. - Moji su prodali stan zbog mog tenisa. Bio je to i za mene ogroman pritisak. To je bila lutrija. Istina, bio sam dobar, ali nitko ti ne garantira da ćeš postati vrhunski igrač. Na kraju se isplatilo, ali nije bilo lako - rekao je jednom prilikom Ivanišević

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!