UŽIVO
Komentari
ŽUSTRO PRIOPĆENJE

Hrvatski rukometni savez: Želimo slavlje, ne uplićite nas u politiku preko naših uspjeha!

Docek broncanih rukometasa na zracnoj luci Franjo Tudjman
zeljko Lukunic /PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
02.02.2026.
u 13:41

"Molimo vas, podržite igrače na dostojanstven način, kao što se to činili mnogo puta dosad i svi skupa pokažimo da je ljubav prema domovini iznad svega", stoji u priopćenju.

Ima dočeka, nema dočeka... Pa ga na kraju ipak ima. Vlada Republike Hrvatske ranije danas potvrdila je da će se doček za brončane hrvatske rukometaše održati u 18 sati na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Nakon što je jučer Grad Zagreb prvo objavio da ima dočeka u njegovoj suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom, kasnije u tijeku nedjelje Grad je odlučio sve skupa otkazati. Razlog je taj što su rukometaši željeli da na dočeku nastupa Marko Perković Thompson, izvođač pjesme "Ako ne znaš šta je bilo". 

U tijeku noći rukometaši su se vratili u zagrebačku zračnu luku, a jutro je donijelo novi obrat. Organizaciju dočeka preuzela je Vlada RH u suradnji s HRS-om koji je u povodu toga izdao novo priopćenje. Prenosimo ga u cijelosti:

"Hrvatski rukometaši, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez izražavaju veliko zadovoljstvo i zahvalnost Vladi Republike Hrvatske na osiguranom dočeku rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića – na način kako to žele igrači, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez.

Ujedno želimo napomenuti da kao sportaši želimo da ovo slavlje na Trgu bude slavlje rukometa i hrvatskog sporta, odnosno velikog uspjeha u povodu osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu.

Kao hrvatska rukometna reprezentacija i HRS, predstavljamo građanke i građane Republike Hrvatske i ne želimo bilo kakve podjele te se ne želimo ni na koji način uplitati u politikantstvo. Stoga molimo da nas nitko drugi preko naših uspjeha ne upliće u bilo kakve političke konfrontacije.

Naši igrači presretni su što mogu igrati za Hrvatsku jer vole svoju državu i sveti dres i jedini razlog je ljubav prema domovini.

Mi nismo nikakva politička grupacija već samo sportaši koji predstavljaju svoju domovinu u svijetu i jako smo sretni kad razveselimo hrvatski narod koji podržava sve naše uspjehe i rezultate.

Ujedno, u ime svih igrača, stručnog stožera i rukometnog saveza molimo i apeliramo na sve one koji će večeras doći proslaviti brončanu medalju s našim igračima da cjelokupno slavlje prođe dostojanstveno i bez ikakvih neprimjerenih postupaka jer se jedino na taj način pokazuje ljubav prema hrvatskom dresu, reprezentaciji i domovini.

Molimo vas podržite igrače na dostojanstven način, kao što se to činili mnogo puta dosad i svi skupa pokažimo da je ljubav prema domovini iznad svega", stoji u priopćenju.
HRS rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 4

Avatar NasaPosla
NasaPosla
14:02 02.02.2026.

Baš se sramotimo, pred Svijetom.

Avatar Castro
Castro
14:22 02.02.2026.

To si trebao ranije misliti i reci svojim rukometasima sa kojima smo strepili do zadnje sekunde...za njih su navijali svi. Tako je svejedno tko ce nam pjevati...ali neka smo pokazali da zabrane samo jos vise stvaraju inat. U svakom slucaju nepotrebno. I ovako je previse podjela u drustvu i medju ljudima. Osim kod onih koji dolaze iz drugih drzava da proslave svetog savu uz pljuvanje na Bljesak i Oluju. Tu smo mirni i nitko nista o tome ne prica.

Avatar Bell940
Bell940
14:19 02.02.2026.

Ovo je sranje i pol kako nasiilu oduzeti pravo to je strašno kaj su ovi spremni raditi da bude pk njihovom!! Strašno za osuditi

Želite prijaviti greške?

