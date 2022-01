Marin Čilić na Australian Openu ima veliku priliku napraviti što nije od 2018.

Marin Čilić ima veliku priliku izboriti prvo četvrtfinale nekog grand slam turnira od 2018. i prolaska među osam najbolji na US Openu.

Ujedno, u Australiji je baš 2018. dogurao do finala i izgubio u pet setova od Rogera Federera. I s krajem te sezone nekako se sve srušilo, no čini se da situacija ide na bolje jer u pobjedi protiv Andreja Rubljova Marin je podsjetio na najbolje dane.

I sad kad je pobijedio petog nositelja, Čiliću se otvara velika prilika u osmini finala. Naime, igra protiv talentiranog Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, koji itekako zna igrati, ali sa svojom 21 godinom ipak je bitno neiskusniji od hrvatskog tenisača.

Potvrđuju to i brojke jer Čilić je u sva tri međusobna susreta pobijedio. Istina, nijednom nisu igrali na tri dobivena seta pa će biti zanimljivo vidjeti kako Marin stoji u takvom omjeru snaga. Jer, ruku na srce, taj meč ovisi upravo o tome kakav će biti najbolji hrvatski tenisač.

U slučaju pobjede, vjerojatno bi igrao protiv Danila Medvjedeva, kojeg u osmini finala čeka Maxime Cressy, neugodan suparnik, ali ipak autsajder u dvoboju s Rusom.