Zadovoljni Čilić: Uživao sam u svakoj sekundi meča, bio sam agresivan i isplatilo se

Senzacionalnom pobjedom protiv šestog tenisača svijeta Andreja Rubljova, s kojim dosad i nije imao najbolja iskustva (1-4), Marin Čilić ušao je u četvrto kolo Australian Opena. Marin kao da je vratio godine unatrag, dobio je devet godina mlađeg rivala u četiri seta, sa 7:5, 7:6 (3), 3:6, 6:3 i osmi put se našao u osmini finala na prvom Grand Slam turniru sezone.

Osim tankih živaca Rubljova, kojemu nije najbolje sjelo zdušno navijanje australskih Hrvata za Marina, pobjednika je presudilo baš to Čilićevo iskustvo, njegov "minuli rad na Australian Openu".

Ipak je on na tom turniru jednom bio u polufinalu (2010., poraz od Murraya), a jednom i u finalu (2018. poraz od Federera u pet setova). Tako da je Marin u ovom meču podsjetio na svoje najbolje dane (uz ostalo i 24 asa) i najavio da može biti jako opasan na ovogodišnjem Australian Openu.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 22, 2022 Croatia's Marin Cilic and Russia's Andrey Rublev shake hands after their third round match REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

– To je nevjerojatno, uživao sam u svakoj sekundi ovog meča. Imao sam nekoliko teških okršaja s Rubljovom u prošlosti, ali ovaj put sam se tako dobro zabavljao. Odlično sam servirao, a to je uvijek važno protiv momaka iz vrha, ako im prepustite inicijativu, onda ste uvijek u problemima. I zato sam bio agresivan, što mi se i isplatilo. Zadnjih par mjeseci sam igrao odlično, još od prošlog ljeta. Bilo je puno dobrih mečeva, ja sam tip kojem nije važno protiv koga igra ako je u dobroj formi. Napunio sam se samopouzdanjem i to je ključno da vjerujem u sebe. Želim biti još bolji, fokusiran sam – kazao je Marin.

Osvrnuo se na podlogu i kako mu je ona pomogla.

– Ovi tereni su jako dobri za moju igru, brza je podloga i to odgovara serverima. Znao sam da malo moram miksati, da mora pogađati gdje ću servirati. Zato što mu ne smiješ dati čiste udarce jer je onda jako opasan.

Čilićeva je to prva pobjeda nad igračima iz Top 10 nakon one nad Bautistom (9.) na Australian Openu 2020. (u međuvremenu je zaredao 10 poraza), a sada, tako okuražen, ide na još jednog člana najboljih 10, na Kanađanina Auger-Aliassimea (9.) protiv kojega ima 3-0 u pobjedama.