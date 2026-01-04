Naši Portali
ZAVRŠILO 1:1

Manchester United remizirao na gostovanju kod Leedsa

Manchester United v Newcastle United - Premier League - Old Trafford
martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
Hina
04.01.2026.
u 17:01

Oba su pogotka postignuta u drugom poluvremenu, u razmaku od tri minute. Povela je domaća momčad u 62. minuti pogotkom američkog reprezentativca Brendena Aaronsona, a konačnih 1-1 postavio je u 65. minuti brazilski napadač Matheus Cunha.

Nogometaši Leeds Uniteda ugostili su u nedjelju u 20. kolu engleske Premier lige Manchester United, a dvoboj na Elland Roadu završio je bez pobjednika, rezultatom 1-1.

Manchester United je privremeno s 31 bodom skočio na peto mjesto, a Leeds United je trećim uzastopnim remijem i petim u zadnjih šest utakmica došao do 22 boda i ostao na 16. poziciji.

Vodeći Arsenal ima 48 bodova, šest više od drugoplasirane Aston Ville.
