Manchester United remizirao na gostovanju kod Leedsa

Nogometaši Leeds Uniteda ugostili su u nedjelju u 20. kolu engleske Premier lige Manchester United, a dvoboj na Elland Roadu završio je bez pobjednika, rezultatom 1-1.

Oba su pogotka postignuta u drugom poluvremenu, u razmaku od tri minute. Povela je domaća momčad u 62. minuti pogotkom američkog reprezentativca Brendena Aaronsona, a konačnih 1-1 postavio je u 65. minuti brazilski napadač Matheus Cunha.

Manchester United je privremeno s 31 bodom skočio na peto mjesto, a Leeds United je trećim uzastopnim remijem i petim u zadnjih šest utakmica došao do 22 boda i ostao na 16. poziciji.

Vodeći Arsenal ima 48 bodova, šest više od drugoplasirane Aston Ville.