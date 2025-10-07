Naši Portali
LUKA PROTIV BATURINE

Luka Modrić odlazi u Australiju, Uefa je dopustila nešto što do sada nije dala

07.10.2025.
u 08:41

Tako će Milan i Como u veljači iduće godine igrati u australskom Perthu, dok će Villarreal i Barcelona odmjeriti u prosincu u Miamiju u SAD.

Europska nogometna federacija (UEFA) iznimno je dopustila odigravanje ligaških utakmica između Milana i Coma, te Villarreala i Barcelone u inozemstvu, prenose talijanski mediji. UEFA je do sada bila protiv igranja ligaških utakmica izvan matičnih zemalja, no sada je iznimno upalila "zeleno svijetlo" za dvije utakmice.

"Ligaške utakmice trebale bi se igrati kod kuće, svako drugo rješenje lišilo bi najvjernije navijače i potencijalno uvelo elemente distorzije u natjecanja. Naše konzultacije potvrdile su dubinu ovih zabrinutosti. Želio bih zahvaliti 55 nacionalnih saveza na njihovom konstruktivnom i odgovornom angažmanu po tako osjetljivom pitanju. Iako je žalosno što se moraju odreći ove dvije utakmice, ova odluka je iznimna i ne treba je smatrati presedanom. Naša je predanost jasna, zaštititi integritet nacionalnih liga i osigurati da nogomet ostane vezan uz svoje nacionalno okruženje," poručio je predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin.

Milan, čiji dres nosi Luka Modrić, te Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina, koji su članovi Coma, tako će se suočiti 7. ili 8. veljače iduće godine na "drugom kraju svijeta", budući je San Siro zauzet zbog Zimskih olimpijskih igra, dok će "Žuta podmornica" i "Barca" igrati 20. prosinca.
NI
niko63
08:48 07.10.2025.

Koji licemjeri, možete organizirati koju utakmicu u Telavivu.

