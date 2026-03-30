Boris Novković progovorio o smrti u obitelji: 'Izgubio sam je prije dva i pol mjeseca'

Poznati glazbenik Boris Novković (58) iskreno je progovorio o gubitku majke Ozane, događaju koji je opisao kao jedan od najbolnijih u svom životu. Gostujući u emisiji Sada i ovde na Hype televiziji, priznao je da ga je njezin odlazak duboko pogodio, iako je bio svjestan da je to dio prirodnog ciklusa. Njegova majka, koja je preferirala život izvan svjetala reflektora, bila mu je ključni oslonac i utočište.

Pratila ga je diskretno kroz sve životne uspone i padove, od samih početaka karijere do statusa zvijezde, trudeći se da uvijek ostane skroman usprkos slavi. Njezin je odlazak protekao u miru, bez pretjeranog medijskog eksponiranja.

“Kad sam izgubio majku prije dva i pol mjeseca, tada sam definitivno prestao biti dijete. Tada sam se prvi put zapitao: ‘Bože, pa ti si sada sam na svijetu’, iako smo sami došli na ovaj svijet i sami s njega odlazimo”, iskreno je rekao. Osvrnuo se i na romansu svojih roditelja; njegov otac, čuveni skladatelj Đorđe Novković, Ozanu je upoznao na sarajevskoj Muzičkoj akademiji, gdje je on studirao dirigiranje, a ona glazbenu pedagogiju. Boris je rođen 1967. godine, nakon čega se obitelj nastanila u Zagrebu.

S posebnim se emocijama prisjetio njihove rutine, naglašavajući kako je majčinska pažnja bila neiscrpna do posljednjeg dana. “Dok god je majka bila živa, nije prošao dan da me nije pitala jesam li ručao, jesam li na sigurnom, pazim li kad putujem. Majka će u tebi uvijek vidjeti dijete, bez obzira na to koliko imaš godina”, rekao je. Premda je jedinac, Novković ističe da nije usamljen, jer mu u ovim teškim trenucima snagu daju obitelj i bliski krug prijatelja.