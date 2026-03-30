Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNO PRISJEĆANJE

Boris Novković progovorio o smrti u obitelji: 'Izgubio sam je prije dva i pol mjeseca'

VL
Autor
Vecernji.hr
30.03.2026.
u 17:30

Pratila ga je diskretno kroz sve životne uspone i padove, od samih početaka karijere do statusa zvijezde, trudeći se da uvijek ostane skroman usprkos slavi. Njezin je odlazak protekao u miru, bez pretjeranog medijskog eksponiranja

Poznati glazbenik Boris Novković (58) iskreno je progovorio o gubitku majke Ozane, događaju koji je opisao kao jedan od najbolnijih u svom životu. Gostujući u emisiji Sada i ovde na Hype televiziji, priznao je da ga je njezin odlazak duboko pogodio, iako je bio svjestan da je to dio prirodnog ciklusa. Njegova majka, koja je preferirala život izvan svjetala reflektora, bila mu je ključni oslonac i utočište.

Pratila ga je diskretno kroz sve životne uspone i padove, od samih početaka karijere do statusa zvijezde, trudeći se da uvijek ostane skroman usprkos slavi. Njezin je odlazak protekao u miru, bez pretjeranog medijskog eksponiranja.

“Kad sam izgubio majku prije dva i pol mjeseca, tada sam definitivno prestao biti dijete. Tada sam se prvi put zapitao: ‘Bože, pa ti si sada sam na svijetu’, iako smo sami došli na ovaj svijet i sami s njega odlazimo”, iskreno je rekao. Osvrnuo se i na romansu svojih roditelja; njegov otac, čuveni skladatelj Đorđe Novković, Ozanu je upoznao na sarajevskoj Muzičkoj akademiji, gdje je on studirao dirigiranje, a ona glazbenu pedagogiju. Boris je rođen 1967. godine, nakon čega se obitelj nastanila u Zagrebu.

Boris Novković progovorio o smrti u obitelji: 'Izgubio sam je prije dva i pol mjeseca'
S posebnim se emocijama prisjetio njihove rutine, naglašavajući kako je majčinska pažnja bila neiscrpna do posljednjeg dana. “Dok god je majka bila živa, nije prošao dan da me nije pitala jesam li ručao, jesam li na sigurnom, pazim li kad putujem. Majka će u tebi uvijek vidjeti dijete, bez obzira na to koliko imaš godina”, rekao je. Premda je jedinac, Novković ističe da nije usamljen, jer mu u ovim teškim trenucima snagu daju obitelj i bliski krug prijatelja.
Ključne riječi
majka i sin smrt obitelj glazbenik Boris Novković showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Marko Kutlić predstavlja spot za introspektivnu pjesmu 'Uzmi i drugi dio mene'

Autor pjesme, Miroslav Rus, istaknuo je posebnu povezanost koja se dogodila tijekom rada na pjesmi: "Ponekad se u životu sve posloži, klikne, a meni se čini da sam baš taj klik čuo u susretu Marka i mene u pjesmi 'Uzmi i drugi dio mene'. Pjesma je tu i od srca joj želim dug život, a Marku i meni još poneki susret sličan ovome. Uživao sam u svemu - pjevanju, svirci, zaključno sa spotom. Ništa, ali baš ništa ne bih mijenjao."

Poznata glumica i supruga slavnog redatelja preminula nakon desetgodišnje bitke s teškom bolešću

Hurt će za mnoge ostati najviše upamćena kao Helen Holm u kultnom filmu “Svijet po Garpu” iz 1982. godine, gdje je glumila inteligentnu i neovisnu suprugu ekscentričnog T.S. Garpa, kojeg je utjelovio Robin Williams. Njezina filmografija uključuje i značajne naslove poput "Chilly Scenes of Winter" uz Johna Hearda, Scorseseova "Doba nevinosti", "Šest stupnjeva odvojenosti" te crnu komediju "Roditelji".

VIDEO Severina s Ninom Badrić pjevala njen veliki hit i otkrila tužnu priču iza poznate pjesme

Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. "Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj..." Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu… Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei Čermak, napisala je uz video

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!