Euforija u BiH na vrhuncu, javio nam se nekadašnji igrač Dinama: Možemo proći Talijane!

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je veliki korak prem Svjetskom prvenstvu, uspješno je prošla Walles nakon dramatične utakmice s produžecima i udarcima s jedanaest metara i sad ju na tom posljednjem koraku čeka Italija. Talijani su pak u polufinalu dodatnih kvalifikacija bili uspješniji od Sjeverne Irske s 2:0, ali sad će na stadionu Bilino Polje biti pakleno. Obje reprezentacije žude za odlaskom na Svjetsko prvenstvo, BiH tamo nije bila od Brazila 2014. godine, a Italija, zvuči gotovo nevjerojatno, propustila dvije posljednje smotre najboljih svjetskih reprezentacija. Dogodi li im se to i treći put zaredom, bit će to doista debakl.

Mi imamo veći motiv od Talijana

- Iskreno se nadam da će se Bosna i Hercegovina po drugi put plasirati na Svjetsko prvenstvo, to mi me stvarno jako veselilo. Vjerujemo u našu momčadi jer imamo kvalitetu. Italija je jaka, ali vidim našu šansu, igramo u Zenici i držim da je to jako velika stvar za našu reprezentaciju - kaže nekadašnji igrač Dinama te bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Izet Hajrović.

Talijani su pomalo u šoku nakon što su vidjeli stadion Bilino Polje, te teren koji baš nije idealan, kažu da je to sve još iz 1980. godine. No, mogu oni plakati koliko žele, stadion je licenciran, BiH tu igra svoje utakmice već dugo i na njima je da se prilagode uvjetima.

- Stadion je uvijek bio takav i kad sam ja igrao u reprezentaciji, tada je teren bio dobar, ne znam kakav je u ovom trenutku. Možda to sve može biti nekakva prednost za našu reprezentaciju, ali koliko može biti prednost, može biti i nedostatak kako za jednu tako i za drugu momčad. Siguran sam da je naša prednost u toj domaćoj atmosferi, vjerujem da će ona biti prednost reprezentaciji BiH bez obzira na to kakav je teren - kaže Hajrović.

Bosna i Hercegovina ima priliku otići po drugi put na SP, ali Talijani su u panici nakon što već dvaput zaredom nisu bili na tom natjecanju.

– Ne ide im nikako, bar ne kako su zamislili i kako su mislili da će biti. Dakle, i njima je odlazak na SP veliki cilj, ali rekao bih da mi imamo veći motiv od njih. I budemo li hrabri, pokažemo li što znamo, vjerujem u naš uspjeh u današnjoj utakmici.

Posljednji uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine dogodio se 2014. godine kada je reprezentacija otišla na Svjetsko prvenstvo u Brazil. A vrata prolaska otključao im je upravo Izet Hajrović, pogotkom protiv Slovačke trasirao je put prema Brazilu.

– O, kako se ne bih sjećao, to mi je bio možda pogodak u top tri najdražih golova u karijeri, možda je i na prvom mjestu jer je bio toliko važan, tada smo jednom nogom, možda s nogom i pol prošli na Svjetsko prvenstvo - sa smiješkom se prisjeća Hajrović.

S veseljem se vratio i na to Svjetsko prvenstvo u Brazilu na kojem je imao važnu ulogu iako BiH nije prošla skupinu.

- Ma sve je to bilo super, stvarno velika stvar za nas igrače, to je nešto što želi svaki nogometaš u svojoj karijeri, a nama se to ostvarilo, dobili smo tu veliku priliku na svjetskoj sceni i od prvog do posljednjeg dana u Brazilu bilo odlično, čak i nema veze što nismo prošli su grupnu fazu natjecanja, ali uživali smo i mi igrači, a vjeruje m i naši navijači - kaže Izet Hajrović i dodaje kako vjeruje da će se takav lijepi scenarij ponoviti i u ovoj godini.

- Nadam se da će naša reprezentacija proći, vjerujem da bi i svim državama u okruženju, na Balkanu, zbog toga bilo drago. Tako je bilo i kad smo 2013. godine ostvarili prolazak, držim da nije važno jeste li Hrvat, Srbin, Crnogorac... tada je svima bilo drago jer smo otišli na SP. Pa i mi Bosanci s danas radujemo jer je Hrvatska na Svjetskom prvenstvu.

Kako vidite šanse Hrvatske na ovom Svjetskom prvenstvu?

- Dobro svi znamo hrvatsku reprezentaciju, znamo kakve vrhunske igrače ima, ima posebnu kvalitetu i siguran sam da ponovno Hrvatska može otići daleko i na ovom natjecanju

Bivši igrač Dinama u kojem je ozbiljno oživio svoju karijeru i danas sa svojih uskoro 35 godina redovno prati što radi maksimirski klub.

Dinamo među najdražima

- Naravno da pratim sve, od prvog dana otkako sm otišao iz Maksimira i zadovoljan sam s onim što sad vidim. Istina, na počeku sezone je bilo li-la, Hajduk je dosta dugo bio na prvom mjestu, ali Dinamo je uspio pronaći formu, sad su prvi i stvarno su dobri, ma Dinamo je uvijek bio i ostao jedan od mojih najdražih klubova u karijeri.

Kad je spomenuo Hajduk valja se podsjetiti da je Gennaro Gattuso bio trener bijelih, a sad je izbornik Italije s kojom se BiH susreće u ovom posljednjem stadiju borbe za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

– Malo sam pratio i Hajduk u to vrijeme, ali Gattuso tamo baš i nije napravio nešto posebno, ali ionako to nije napravio nitko u Hajduku zadnjih 20-ak godina. Gattuso je bio sjajan igrač, ali nije isto biti igrač i trener. Znamo da je kao igrač bio agresivan i karakteran, taj svoj karakter pokuša je prenijeti na svoje momčadi, pokušao je to i u Hajduku, ali nije baš uspio, nije to lako dok je Dinamo tamo, haha.

Hajrović danas uživao u svom životu u Švicarskoj, no ne u profesionalnom nogometu.

- Nisam se vidio u trenerskom poslu, nije to za mene, želio sam se mao odmaknuti od svega, iako se malo bavim nogomet, imamo dvoranu blizu Züricha od prije sedam godina, imamo akademiju, a nogomet i dalje pratim, kako HNL, tako i lige petice - zaključio je Izet Hajrović.