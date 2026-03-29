Povećava se i broj reprezentacija na afričkom Kupu nacija

FILE PHOTO: CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.03.2026.
u 23:45

Prvi idući afrički Kup nacija će se nakon 2027. odmah održati iduće godine, a potom će ovo natjecanje uhvatiti ritam održavanja svake četiri godine.

Nakon što je niz nogometnih natjecanja diljem svijeta doživio povećavanje broja sudionika isto će se dogoditi i na idućem afričkom Kupu nacija.

Nakon što je na posljednja četiri izdanja Kupa nacija sudjelovalo po 24 reprezentacije, na idućem će turniru iduće godine biti 28 reprezentacija. Potvrđeno je da će te godine domaćini Kupa nacija zajednički biti Kenija, Tanzanija i Uganda, ali nije objašnjeno na sastanku Izvršnog odbora Afričke nogometne organizacije kakav će biti princip natjecanja s četiri momčadi više na turniru.

Ovog mjeseca je na kontroverzni način odlučeno o pobjedniku posljednjeg turnira kojem je domaćin bio Maroko. Žalbeni odbor Afričke nogometne konfederacije (CAF) prihvatio je žalbu Maroka te ga je proglasio pobjednikom, dok je naslov oduzet Senegalu.

Maroko je bio domaćin natjecanja, a kontroverzna je bila finalna utakmica koju su u jednom trenutku napustili reprezentativci Senegala. U sudačkoj nadoknadi prvo je Senegal postigao pogodak koji je poništen, a samo koji trenutak kasnije dosuđen je jedanaesterac za Maroko. Nezadovoljni zbog obje sudačke odluke Senegalci su napustili travnjak i stanka je trajala dvadesetak minuta. Po povratku Senegalaca nastavljen je finalni dvoboj, a Maroko nije uspio realizirati jedanaesterac. Čak štoviše, Senegal je do kraja slavio golom Pape Gueyea u prvom produžetku.

Međutim, sada mu je naslov oduzet i to pod objašnjenjem da je napuštanjem terena predao finalni dvoboj. Utakmica je registrirana pobjedom Marokanaca od 3-0.
nogomet Afrički kup nacija

