Američka obitelj upitala ChatGPT koje je najbolje mjesto za bijeg od Trumpa, sada se tamo sele

Jedna obitelj odlučila je napustiti SAD zbog politike Donalda Trumpa, a u odluci o preseljenju pomogao im je – ChatGPT. Ashley Anne O'Brien i njezina obitelj žele pobjeći iz Amerike, tvrdeći da je zbog trenutne administracije postalo "previše". Budući da joj je suprug Britanac, Ashley je željela da njihova djeca budu bliže svojim korijenima i upoznaju kulturu te zemlje. Preplavljena izborom, stanovnica Cocoa Beacha na Floridi zatražila je od AI softvera da suzi potencijalne opcije za preseljenje u Ujedinjeno Kraljevstvo. Ashley je u program unijela interese svoje obitelji, uključujući preseljenje u turistički grad, blizinu mora, topliju klimu i sadržaje poput kazališta i teniskih terena. ChatGPT je ponudio deset mogućih mjesta za preseljenje, većinom u Devonu – uključujući Sidmouth, Exmouth i Torquay.

Kada se pojavio Torquay, oduševila ju je ta lokacija, obala, ali i obližnje atrakcije. Obitelj se zaljubila u taj grad i nada se preseljenju do kraja ljeta te otvaranju pansiona, prenosi Mirror. Ashley, koja radi kao voditeljica ugovora, rekla je: "ChatGPT mi je pomogao suziti izbor, umjesto da samo sjedim na Wikipediji i čitam o gradu za gradom. Ponudio je deset prijedloga gdje bismo se mogli preseliti, uključujući Sidmouth, Exmouth i Torquay. To je veći grad u usporedbi sa Sidmouthom i Exmouthom i čini se da ima više sadržaja zbog većeg broja stanovnika. Kada sam razgovarala sa suprugom, imao je jako lijepe uspomene na posjet Torquayu pa smo se fokusirali na to mjesto. San je pronaći pansion iz kojeg se netko povlači u mirovinu".

"Možda bismo mogli preuzeti pansion, moj bi suprug radio tradicionalni engleski doručak, a ja bih bila u kuhinji, pekla kruh, radila kekse i muffine. I jednostavno živjeti drugačiji život, mislim da to zvuči prekrasno". Obitelj je odlučila da je vrijeme za odlazak kada im je život u Americi počeo postajati naporan zbog Trumpove administracije, rekla je. Također se nada da će se njezina djeca Daisy (13) i Mitchell (15) više povezati s očevim nasljeđem, budući da je on iz Walsalla u Staffordshireu. Majka dvoje djece rekla je da se u Americi stalno osjeća "tjeskobno" te želi da njezina obitelj živi normalnim životom. Ashley je navela neke od razloga: "Sve što se dogodilo u protekloj godini, od DOGE rezova u državnim službama i istraživanjima, preko ideja da Kanada i Grenland postanu savezne države, do vrijeđanja Zelenskog zbog njegove odjeće, ICE centara i pucnjava na Good i Prettyja".

"Također i rušenje istočnog krila Bijele kuće radi izgradnje plesne dvorane, Epsteinovi dokumenti, bombardiranje brodova na Karibima, uhićenje predsjednika Venezuele i njegove supruge, a sada i rat u Iranu – svega je previše. Riječ je o nizu događaja i odluka koji preplavljuju i stvaraju stres kod svih". "Samo želim disati, želim da moja djeca brinu o tračevima, lošim frizurama i sportu, a ne o redovitim vježbama za slučaj pucnjave u školi. Želim da stvari djeluju normalno. Želim brinuti o pravima prolaza, smeću, djeci koja prebrzo voze e-bicikle i koliko treba da se dobiju lokalne dozvole, stvarima koje se možda čine dosadnima, ali to je ono što želim za svoju obitelj. Želim da život za moju djecu, i za sve nas, bude pun nade i lijep, i to je još jedan razlog zašto se selimo u Englesku".

Ashley je dodala: "Mjesto u kojem živim vrlo je turističko, uz more i opuštenog je karaktera. Tražim nešto slično kada se preselimo u Englesku, iako znam da to na prvu zvuči kontradiktorno. Kada netko izvan Engleske razmišlja o Engleskoj, pomisli na London, Manchester i kišu, ali postoji puno više od toga, zar ne? Malo sam si pomogla ChatGPT-om jer nisam stručnjak za Englesku". Obitelj bi mogla postati stanovnicima Torquaya već u srpnju. Ashley se također pridružila nekoliko lokalnih Facebook grupa kako bi se povezala s lokalnim događanjima i temama. "Osjećaj je kao avantura, ali i kao početak novog poglavlja našeg života, i to je zaista nevjerojatno. Pridružila sam se grupama na Facebooku kako bih čula više o lokalnoj zajednici i razumjela što ih muči i kakve festivale organiziraju. Tako mogu vidjeti kako izgleda njihov život", dodala je.