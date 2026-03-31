'Što znamo o Brazilu? Neke stvari ćemo ipak ostaviti u svlačionici...'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras nastavlja američku turneju "Road to 26", a sljedeći protivnik ne može biti veći. Točno u dva sata po našem vremenu, na stadionu u Orlandu izabranike Zlatka Dalića čeka moćni Brazil. Bit će to repriza povijesnog četvrtfinala SP-a u Kataru, no sada u drugačijem ozračju. Vatreni u dvoboj ulaze osokoljeni pobjedom nad Kolumbijom (2:1), dok Brazilci pod vodstvom Carla Ancelottija traže iskupljenje nakon poraza od Francuske.

Jedan od igrača koji se nameće kao važna karika u veznom redu jest Petar Sučić. Veznjak milanskog Intera s velikim samopouzdanjem gleda prema ispitu, ali ostaje tajnovit kada je riječ o taktici. "Ispred nas je veliki i težak ispit. Dobro smo ih analizirali, a sada moramo dati sve od sebe", izjavio je 22-godišnji veznjak, no na pitanje što su točno otkrili o Brazilcima, odgovara zagonetno: "To su stvari koje ćemo ostaviti u svlačionici. Pokušat ćemo igrati što bolje pa ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti."

Petar Sučić najavio utakmicu s Brazilom

Pobjeda nad Kolumbijom, ostvarena preokretom nakon ranog vodstva suparnika golovima mladih Luke Vuškovića i Igora Matanovića, dodatno je osnažila momčadski duh. Sučić ističe kako je upravo zajedništvo najveća snaga Hrvatske. "Imamo jako dobru momčad, što smo pokazali kroz godine iza nas. Moramo se boriti zajedno i tako ćemo napraviti rezultat", poručio je igrač s već četrnaest nastupa u nacionalnom dresu, naglasivši kako je pobjeda bila ključna za samopouzdanje.

Dok je protiv Kolumbije priliku dobila kombinirana postava, protiv Brazila se očekuje povratak najjačih aduta. Izbornik Zlatko Dalić najavio je ofenzivniji pristup i vjerojatni povratak iskusnijih senatora poput kapetana Luke Modrića. Brazilci, s druge strane, dolaze oslabljeni neigranjem ozlijeđenog Raphinhe, dok je nastup prve zvijezde Viníciusa Jra. pod upitnikom, što bi moglo olakšati posao hrvatskoj obrani. Ipak, bez obzira na izostanke, Brazil je uvijek protivnik za najveći respekt.