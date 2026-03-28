KVALIFIKACIJE ZA EP

Hrvatska U-19 reprezentacija slavila protiv Norveške

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
28.03.2026.
u 14:15

Mlada hrvatska U-19 reprezentacija u drugoj od tri utakmice na mini-turniru u okviru elitnog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo ove godine protiv Norveške je slavila 1:0.

Hrvatska predvođena izbornikom Sinišom Oreščaninom povela je već u 20. minuti preko Ivana Barića. Iako je Hrvatska u drugim poluvremenu imala nekoliko šansi za povećanje vodstva, rezultat se do kraja susreta nije mijenjao.

Hrvatska je tako upisala drugu uzastopnu pobjedu nakon što je slavila protiv Švicarske 4:1.

Sljedeća utakmica na rasporedu je 31. ožujka u 12:00 sati protiv Francuske.

HRVATSKA - NORVEŠKA 1:0

Stadion: Anđelko Herjavec (Varaždin)

Sudac: Damian Kos (Poljska)

Golovi: Barić 20’

HRVATSKA: Rajić, Mikić, Mandić, Zebić, Puljić, K. Šimić (D. Šimić 76'), Barić (Baković 76'), Čović, Subotić, Šutalo (Zrilić 90+1'), Smiljanić (Chelfi 90+4')

NORVEŠKA: Fauskanger, Sandrod, Norbye, Haugen, Riise, Olderheim, Woxen (Holmen 54’), Elkrem (Gausdal 61’), Haland (Skaarud 54’), Nilsen-Modebe (Laegreid 61’), West
