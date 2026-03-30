FOTO Ljeto u Puli dobiva hit lokaciju: Gradsko kupalište Stoja se vraća u velikom stilu

Gradsko kupalište Stoja djelo je arhitekta Enrica Trolisa, a predstavlja vrhunac moderne arhitektonske kreacije tridesetih godina 20. stoljeća na području grada Pule. Svečano otvorenje bilo je 19. srpnja 1936.
"Važno je za naglasiti da će uz navedenu rekonstrukciju, radovi obuhvatiti i sanaciju na dijelovima pomorskog dobra koji su od velike važnosti za omogućavanje pristupa, funkcionalnosti te korištenja kupališta od strane svih korisnika, što se posebno odnosi na rampu za ulazak u more za osobe smanjene pokretljivosti te sanaciju sunčališta i obalnog zida i sjevernog sunčališta", navodi se na stranici Grada.