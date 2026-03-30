Evanđelje po američkom ministru rata Hegsethu, koji bi u Iranu sigurno imao ambiciju postati ajatolahom

Blagoslovljen Jahve, hridina moja, koji mi ruke uči boju i prste ratu. On je ljubav moja i utvrda moja, kula moja i izbavitelj moj, štit moj u koji se uzdam…" Prvi reci starozavjetnog psalma 144 silno su dragi američkom ministru rata Peteu Hegsethu. Nedavno ih je pročitao na kraju jedne od redovnih konferencija za novinare u Pentagonu, koju je potom zaključio molitvom:



"Neka Gospodin podari nepokolebljivu snagu i utočište našim ratnicima, nerazorivu zaštitu njima i našoj domovini te potpunu pobjedu nad onima koji im žele nauditi. Amen. Bog blagoslovio naše vojnike i ovu misiju." Misija na koju je Hegseth zazvao božji blagoslov je rat SAD-a i Izraela protiv Irana, poznat i pod nazivom "Epski bijes". SAD je sekularna država u kojoj je religija odvojena od države, ali ne i religijski jezik i vjera kao slobodan osobni izbor svakog građanina, pa i njenih političara. Taj odnos proklamirane sekularnosti i ceremonijalne religioznosti oduvijek je kontradiktoran, počevši od novčanica američkog dolara na kojima piše "In God We Trust" (U Boga vjerujemo).