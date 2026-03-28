HRVATSKI KAPETAN

Koju školu je završio Luka Modrić? 'Iskreno, nikad ne bih očekivala da će postići takav uspjeh'

Luka Modrić stigao u Mostar na premijeru dokumentarnog filma "HŠK Zrinjski - Priča o ponosu"
- Luka je bio maleno sitno dijete od kojeg iskreno nikad ne bih očekivala da će postići takav uspjeh. Čovjeku koji ga je doveo sam rekla: 'Gdje si mi njega doveo, pa ne može on podnijeti fizički napor?'. Mislila sam da ne može niti pladanj nositi, definitivno mi nije bio za konobara - rekla je kuharica

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić imao je teško djetinjstvo koje je obilježeno ratom i izbjeglištvom, ubijen mu je djed, a utjehu je uvijek pronalazio u lopti. Nakon sjajnih partija u dresu zagrebačkog Dinama, Luka je ostvario transfer u Tottenham, a onda je prešao u Real gdje je postao legenda Santiago Bernabeua. Danas je član talijanskog diva, AC Milana.

- Nije bilo lagano živjeti u tom vremenu. Čuješ uzbune, bombe padaju, rakete… Kad pogledam slike iz djetinjstva, ja sam uvijek s loptom. Vidjelo se da će ta lopta imati neku važnu ulogu u mom životu. I nogomet je bio neki izlaz od svega toga što se događalo oko nas. Tako je sve krenulo. Na tom betonu, na asfaltu ispred hotela - otkrio je Modrić u Netflixovoj dokumentarnoj seriji Captains.

Kada je riječ o obrazovanju, osnovnu školu je završio u Zadru i nakon toga upisao srednju ugostiteljsku. Konobarsku praksu je završio u čuvenom restoranu Maestral u zadarskoj marini, a kuharica spomenutog restorana za portal Story je otkrila kakav je Modrić bio učenik.

- Luka je bio maleno sitno dijete od kojeg iskreno nikad ne bih očekivala da će postići takav uspjeh. Čovjeku koji ga je doveo sam rekla: 'Gdje si mi njega doveo, pa ne može on podnijeti fizički napor?'. Mislila sam da ne može niti pladanj nositi, definitivno mi nije bio za konobara - rekla je kuharica i nastavila:

- No, moram reći da je bio jako poslušan i drag.

Već nakon prve godine Modrić je otišao u Zagreb zbog karijere u Dinamu. Tada je školovanje nastavio u večernjoj školi zbog nogometnih obaveza, koju je i završio. 
CB
cro.bos.
15:49 28.03.2026.

Doktorirao je nogomet!

LE
Levanto
15:40 28.03.2026.

Evo baš danas o doktorima, profesorima, inženjerima, magistrima i ostalim školivanim facama. A nigdje inovatora, nigdje priznatih stručnjaka. Na ilhade doktora znanosti, a niti su ča napravili niti će napraviti. Ka da su svi završili obrazovanje u Donjem Vakufu.

OB
obican
15:07 28.03.2026.

Za razliku od mnogih ministara nije otisao u Osijek ili preko grane po diplomu

