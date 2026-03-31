Dalić otkrio plan za Brazil! Evo što namjerava, rekao je kojeg igrača ne misli mijenjati

Repriza četvrtfinala iz Katara, nogometni klasik i najprestižniji mogući test uoči Svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu, s početkom u dva sata po hrvatskom vremenu, na Camping World stadionu u Orlandu igra protiv Brazila. Iako je riječ o prijateljskom susretu, tenzija i motiva neće nedostajati, pogotovo jer Vatreni u dvoboj ulaze s pobjedom protiv Kolumbije (2:1), dok su Brazilci pod vodstvom Carla Ancelottija istim rezultatom poraženi od Francuske. Utakmica je to koja se, unatoč nezgodnom terminu, jednostavno ne propušta, a izbornik Zlatko Dalić za nju ima jasan i odvažan plan.

Na konferenciji za medije uoči utakmice, Dalić je potvrdio ono što se i nagađalo: Hrvatska će protiv Brazila istrčati u značajno izmijenjenom sastavu. "Imali smo jasan plan od početka, protiv Brazila će biti sedam novih igrača u odnosu na početnu postavu protiv Kolumbije. Nama je čast igrati protiv peterostrukih svjetskih prvaka, na taj način pokazujemo gdje je dospjela Hrvatska. Bitno je da odigramo dobru utakmicu i da potvrdimo samopouzdanje", poručio je izbornik, jasno dajući do znanja kako je rezultat, premda uvijek poželjan, ovoga puta u drugom planu. Primarni cilj je testirati snage i uigrati nove taktičke zamisli.

Ipak, dok će se na većini pozicija dogoditi rotacije, jedna ostaje zacementirana. Na novinarsko pitanje hoće li mijenjati i vratara, Dalić je bio kategoričan: "Ne. Livakoviću želimo dati maksimalnu minutažu, treba mu jakih utakmica." Time je potvrdio da će jedinica Dinama biti među vratnicama, dok se u ostatku momčadi očekuje povratak kapetana Luke Modrića i Andreja Kramarića od prve minute. U obranu se vraća Josip Šutalo, a priliku će u vrhu napada dobiti Ante Budimir, treći strijelac španjolske La Lige, koji je protiv Kolumbije odmarao. Očekuje se hrabrija i ofenzivnija Hrvatska, spremna nadigravati se s moćnim suparnikom.

Dalić je istaknuo kako se Hrvatska želi nametnuti, ali i da je svjestan snage suparnika. "Brazil će pritisnuti, htjet će nas stisnuti u kazneni prostor i moramo se pripremiti na to da patimo", realan je izbornik, koji je iskoristio priliku da iskaže i ogromno poštovanje prema kolegi na suprotnoj klupi. "Carlo Ancelotti je jedan od najboljih trenera u povijesti nogometa. Bila bi velika stvar za mene pobijediti ga, za moj CV." Utakmica će tako biti ne samo sraz dviju nogometnih velesila, već i taktičko nadmudrivanje dvojice vrhunskih stratega, a sjećanja na pobjedu u Dohi bit će dodatni motiv za Vatrene.

Nije samo Dalić taj koji će miješati karte. Carlo Ancelotti također ima briga, ponajviše zbog ozljeda. Brazilski mediji navode da će talijanski stručnjak napraviti čak šest promjena u odnosu na sastav koji je izgubio od Francuske. Zbog ozljeda su otpali Raphinha i Wesley, što znači da će Brazilci morati kreirati potpuno novu desnu stranu. U momčad se vraća oporavljeni stoper Marquinhos, a priliku na vratima umjesto Edersona trebao bi dobiti Bento. Seleção je ranjen, no i dalje posjeduje zastrašujuću napadačku moć predvođenu Viniciusom Juniorom, stoga će ovaj susret biti savršen pokazatelj trenutačne vrijednosti i mogućnosti Hrvatske.