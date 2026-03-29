Dinko Horkaš branio u porazu Las Palmasa

Dok se u većini nogometnih liga miruje, u španjolskoj "Segundi" ovoga su vikenda bile na rasporedu utakmice 32. kola. Las Palmas za koji brani hrvatski vratar Dinko Horkaš je izgubio na gostovanju kod Eibara sa 1-3.

Domaćin je poveo u 16. minuti. Jon Guruzeta je pucao s ruba kaznenog prostora, Horkaš je loše reagirao, a Ander Madariag je pospremio odbijanac za 1-0. Samo minutu kasnije Manuel Fister je izjednačio.

Eibar je do nove prednosti stigao u 31. minuti golom Javiera Martona koji je lijepo pogodio na prizemno dogavanje Aleixa Garrida.

Gosti su u 41. minuti umalo izjednačili nakon ubačaja iz kornera, no udarac Japanca Taiseija Miyashira je završio u okviru gola. Dvije minute kasnije Marton je zabio i drugi gol na utakmici povećavši prednost Eibara na 3-1.

Japanac Miyashira je u 59. uspio zatresti domaću mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa.

Las Palmas je sedmi sa 51 bodom, dok je Eibar stepenicu niže s tri boda manje. Vodi Racing Santander sa 59 bodova.