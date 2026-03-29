Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
2. ŠPANJOLSKA LIGA

Dinko Horkaš branio u porazu Las Palmasa

Dinko Horkaš
Sanjin Strukić/Pixsell
VL
Autor
Hina
29.03.2026.
u 22:10

Dok se u većini nogometnih liga miruje, u španjolskoj "Segundi" ovoga su vikenda bile na rasporedu utakmice 32. kola. Las Palmas za koji brani hrvatski vratar Dinko Horkaš je izgubio na gostovanju kod Eibara sa 1-3.

Domaćin je poveo u 16. minuti. Jon Guruzeta je pucao s ruba kaznenog prostora, Horkaš je loše reagirao, a Ander Madariag je pospremio odbijanac za 1-0. Samo minutu kasnije Manuel Fister je izjednačio.

Eibar je do nove prednosti stigao u 31. minuti golom Javiera Martona koji je lijepo pogodio na prizemno dogavanje Aleixa Garrida.

Gosti su u 41. minuti umalo izjednačili nakon ubačaja iz kornera, no udarac Japanca Taiseija Miyashira je završio u okviru gola. Dvije minute kasnije Marton je zabio i drugi gol na utakmici povećavši prednost Eibara na 3-1.

Japanac Miyashira je u 59. uspio zatresti domaću mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa.

Las Palmas je sedmi sa 51 bodom, dok je Eibar stepenicu niže s tri boda manje. Vodi Racing Santander sa 59 bodova.
Ključne riječi
Las Palmas Dinko Horkaš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!