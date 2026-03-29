Znate li koliko je dugo Tudor bio trener Tottenhama? Ovo se rijetko viđa

Nakon svega sedam utakmica i 44 dana provedenih na klupi Tottenhama, hrvatski stručnjak Igor Tudor (47) više nije menadžer Spursa. Londonski klub je u nedjelju objavio kako je postignut sporazumni raskid ugovora.

"Možemo potvrditi da je postignut obostrani dogovor da glavni trener Igor Tudor odmah napusti klub. Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci također su napustili svoje uloge trenera vratara i kondicijskog trenera," objavili su Spursi.

"Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na njihovom trudu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili," dodali su iz Tottenhama.

Tudor je preuzeo Tottenham 14. veljače nakon što je Thomas Frank dobio otkaz nakon serije loših rezultata. Međutim, niti on nije uspio vratiti klub na pobjedniče staze.

Startao je domaćim porazom u londonskom derbiju od Arsenala (1-4). Potom je upisao još dva ligaška poraza od Fulhama (1-2) i Crystal Palacea (1-3), te poraz od Atletico Madrida u Ligi prvaka (2-5).

Remi protiv Liverpoola (1-1) na Anfieldu, te pobjeda protiv Atletica (3-2) u uzvratu osmine finala probudili su nadu, no uslijedio je težak domaći poraz od izravnog suparnika za prvoligaški spas Nottingham Foresta (0-3) nakon kojeg su Spursi pali na 17. mjesto sa 30 bodova, jednim mjestom i jednim bodom više od zone ispadanja.

Samo nekoliko trenutaka nakon poraza od Foresta, Tudor je saznao kako mu je umro otac i hitno je otputovao u Split, gdje je Mario Tudor prije nekoliko dana i pokopan.

"Igor je nedavno pretrpio veliku žalost, te mu i njegovoj obitelji upućujemo podršku u ovom teškom trenutku," poručili su iz kluba.

U sedam susreta na klupi londonskog klupa, Tudor je upisao samo jednu pobjedu, remi i pet poraza. U prvenstvu je u pet susreta osvojio jedan bod uz četiri poraza.

Tottenham je bio njegov deseti klub u trenerskoj karijeri. Trenirao je i Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille i Lazio i Juventus. U svojih 13 trenerskih godina osvojio je jedan trofej, hrvatski Kup s Hajdukom 2013. godine.

Engleski mediji navode kako su mogući Tudorovi nasljednici Talijan Roberto De Zerbi (46) ili Englez Sean Dyche (54).

De Zerbi je sredinom veljače napustio Olympique Marseille kojeg je vodio od lipnja 2024. godine, dok je Dyche posljednji posao imao na klupi Nottingham Foresta, klub je vodio od listopada 2025. do veljače 2026. Spominje se i Austrijski trener Adi Hutter, koji je nedavno vodio Monaco.

Do kraja engleskog prvenstva još je sedam kola. Ako Tottenham ispadne iz Premier lige, to bi bio prvi put da su ispali iz elitnog društva od 1977. godine.

Tudorovih sedam utakmica na klupi Tottenhama

22. veljače: Tottenham - Arsenal 1-4 (Premier liga)

1. ožujka: Fulham - Tottrnham 2-1 (Premier liga)

5. ožujka: Tottenham - Crystal Palace 1-3 (Premier liga)

10. ožujka: Atletico Madrid - Tottenham 5-2 (Liga prvaka)

15. ožujka: Liverpool - Tottenham 1-1 (Premier liga)

18. ožujka: Tottenham - Atletico Madrid 3-2 (Liga prvaka)

22. ožujka: Tottenham - Nottingham Forest 0-3 (Premier liga)