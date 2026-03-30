'IZDAO JE I LIBIJU, TAKO ĆE I VAS'

Posljednji sukob Medvedeva i Putina

Autor
Dino Brumec
30.03.2026.
u 20:58

Prije 15 godina izbio je krvavi rat koji je doveo do potpunog raspada Libije, a zbog te zemlje posvađala su se i dvojica ruskih čelnika

Libija. Prošlo je desetljeće i pol od početka građanskog rata u toj zemlji u kojemu je ubijen pukovnik Muammar Gaddafi, ali taj je događaj u modernoj svjetskoj povijesti bio prijeloman za još jednu zemlju i za njezina čelnika. Naime, ruski predsjednik Vladimir Putin u više je navrata posljednjih godina naglašavao da je Zapad, na njegovo zgražanje, zračnim udarima pomogao libijskim pobunjenicima koji su Gaddafija na koncu ubili. Taj je rat značio potpuni zaokret Rusije u antizapadnom smjeru, što je na kraju kulminiralo invazijom na Ukrajinu.

Ne čudi stoga što ruski mediji posljednjih dana pišu o 15. obljetnici od tog krvavog rata koji je doveo do potpunog raspada ove velike afričke države. No Libija iz tog razdoblja važna je za Rusiju u još jednom pogledu o kojem analitičari u toj zemlji znatno manje govore. Naime, upravo prije 15 godina, u ožujku 2011., javno su se posvađali tadašnji predsjednik Dmitrij Medvedev i tadašnji premijer Vladimir Putin zbog glasanja Moskve u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Putin je Medvedevu javno zamjerio što se držao po strani, i upravo ga je ta epizoda uvjerila da se mora vratiti na mjesto predsjednika, na kojem se nalazi i danas, umjesto da ključeve vlasti preda u ruke "slabićima", liberalima kao što je Medvedev. Od tada je Medvedev doživio radikalan zaokret, prometnuvši se u svojevrsnog kvazijastreba koji se sve češće oglašava ratnohuškačkom retorikom usmjerenom prema Zapadu i Ukrajini. No možda je još važnije to što se ruska vlast u međuvremenu potpuno zatvorila: svaka javna razmjena mišljenja među nositeljima vlasti, kakva bi u demokratskim sustavima bila uobičajena, u Moskvi je odavno nestala iz političke prakse. Libijska epizoda 2011. bila je posljednji čavao u lijesu ostataka ruske demokracije koja je uspostavljena i umrla nakon kraja hladnog rata.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
21:31 30.03.2026.

Članak u povodu obljetnice?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

