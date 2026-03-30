DHMZ objavio izvanredno upozorenje, upaljeni alarmi zbog novog nevremena: 'Čuvajte se letećih krhotina!'

Prema priopćenju Državni hidrometeorološki zavod, od srijede, 1. travnja, do petka, 3. travnja, Hrvatsku očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz izražen vjetar i povremene oborine. U većem dijelu zemlje prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će na sjevernom Jadranu biti više sunčanih razdoblja, osobito prema kraju tjedna. U petak se razvedravanje očekuje i u ostalim krajevima.
Najviše oborina prognozira se za srijedu, kada će mjestimice padati kiša, ponajprije u unutrašnjosti te na dalmatinskim otocima i krajnjem jugu. U Gorskoj Hrvatskoj moguća je i susnježica te snijeg. Posebno upozorenje izdano je zbog vjetra. U unutrašnjosti će puhati jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a u gorju su mogući i olujni udari. Na Jadranu će dominirati jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima, osobito podno Velebita.
Tijekom petka očekuje se postupno slabljenje vjetra, no duž obale će se i dalje lokalno zadržati jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka bit će u postupnom porastu, posebice dnevne vrijednosti.
Za utorak, 31. ožujka, za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog opasnog vjetra, uz moguće orkanske udare bure jače od 100 km/h. Žuto upozorenje na snazi je za više regija, uključujući Zagrebačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku, gdje se očekuju olujni udari sjeveroistočnog vjetra. U srijedu, 1. travnja, stanje se dodatno pogoršava. Za riječku i splitsku regiju izdano je crveno upozorenje, najviša razina opasnosti. U riječkom području očekuju se udari bure jači od 120 km/h, dok bi u splitskoj regiji mogli dosezati između 90 i 130 km/h.
Građani se pozivaju na oprez i poduzimanje mjera samozaštite zbog opasnosti od letećih krhotina, rušenja stabala i mogućih oštećenja objekata, kao i prekida u prometu i opskrbi energijom.
Na Jadranu su izdana posebna upozorenja za pomorce. Već u utorak za Velebitski kanal vrijedi crveno upozorenje, dok su za Kvarner i Kvarnerić na snazi narančasta upozorenja. U srijedu se crveno upozorenje proširuje na Kvarner, Kvarnerić i Velebitski kanal, dok je za sjevernu i srednju Dalmaciju izdano narančasto upozorenje. Očekuju se iznimno opasni uvjeti na moru, uz mogućnost velike materijalne štete te prekida i obustave pomorskog prometa. Nadležne službe savjetuju izbjegavanje putovanja i boravka uz obalu.
