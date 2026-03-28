POBJEDA MLADIH VATRENIH

Siniša Oreščanin: Zadovoljni smo i sretni, ovo je potvrda svega što radimo

Oreščanin
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Hina
28.03.2026.
u 15:22

"Zadovoljni smo i sretni. Očekivano teška utakmica protiv jako dobre momčadske ekipe, a čak su im nedostajala dva ponajbolja igrača. Kako je utakmica odmicala, pokušavali su podignuti ritam, igrali su dugim loptama i otvarali su se prostori. Teška, zahtjevna i fizički naporna utakmica, ali jako smo sretni i zadovoljni", rekao je izbornik Oreščanin.

Mlada hrvatska U-19 reprezentacija u drugoj od tri utakmice na mini-turniru u okviru elitnog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo ove godine protiv Norveške je slavila s 1-0.

Hrvatska predvođena izbornikom Sinišom Oreščaninom povela je već u 20. minuti preko Ivana Barića. Iako je Hrvatska u drugim poluvremenu imala nekoliko šansi za povećanje vodstva, rezultat se do kraja susreta nije mijenjao. Hrvatska je tako upisala drugu uzastopnu pobjedu nakon što je slavila protiv Švicarske 4-1.

"Ovo je potvrda svega što radimo u ovom ciklusu. Nemam nikakve zamjerke na način na koji dečki odrađuju, igraju i kako se ponašaju. Čestitke i mom stručnom stožeru – svi smo pravi tim i to nas krasi u ovom ciklusu. To je jedan od razloga zašto je ovako. Ima puno detalja zašto je ova generacija takva – skupljali smo iskustvo i u prošlom ciklusu", dodao je.

"Pobijedili smo drugu utakmicu zaredom, ja sam zabio gol, ali je manje bitno. Netko je trebao zabiti i onda ekipa slavi. Mi smo na dobrom putu. Sad čekamo ogled Francuske i Švicarske, ali gledamo sebe i da u utorak pobijedimo Francuze. Odmorit ćemo se i biti spremni", rekao je strijelac jedinog gola Ivan Barić.

Hrvatska je prva u skupini 3 sa šest bodova, a druga je Francuska s jednim bodom i utakmicom manje.Sljedeća utakmica na rasporedu je 31. ožujka u 12 sati protiv Francuske.
