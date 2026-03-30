NAKON OTKAZA

Englezi se naklonili Tudoru: 'Odbio je uzeti otpreminu, pokazao je klasu'

FILE PHOTO: UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
30.03.2026.
u 15:30

Hrvatski trener Igor Tudor i Tottenham sporazumno su raskinuli suradnju nakon samo 44 dana. Tudor je otišao iz kluba koji se bori za ostanak u Premier ligi, a pritom je odbio uzeti otpremninu na koju je imao pravo, što su brojni mediji opisali kao potez s klasom

Igor Tudor od nedjelje više nije trener Tottenhama. Engleski prvoligaš potvrdio je da je došlo do sporazumnog raskida suradnje nakon samo 44 dana, čime je Tudorov mandat postao jedan od najkraćih u povijesti Premier lige. Ono što je odjeknulo engleskim medijima jest činjenica da se hrvatski trener odrekao otpremnine na koju je imao pravo po ugovoru koji je vrijedio do kraja sezone. Brojni mediji izvijestili su kako je Tudor odbio financijsku nagodbu, a njegov potez opisali su kao "pokazivanje klase" i "dostojanstven odlazak" u teškim trenucima za klub.

Tudor napušta Tottenham u trenutku duboke rezultatske krize, na 17. mjestu prvenstvene ljestvice sa samo 30 bodova. Klub se nalazi tek jedan bod iznad zone ispadanja, u kojoj je trenutno West Ham, a do kraja sezone ostalo je samo sedam utakmica. Bivši hrvatski reprezentativac preuzeo je momčad 20. veljače od Thomasa Franka, no nije uspio zaustaviti strmoglavi pad. U pet prvenstvenih susreta pod njegovim vodstvom, Tottenham je osvojio samo jedan bod i nije zabilježio nijednu pobjedu. Klub proživljava povijesno lošu sezonu, obilježenu ispadanjem iz Lige prvaka i grčevitom borbom za ostanak, a sada je u potrazi i za trećim trenerom u istoj kampanji.

Ukupna bilanca Tudorovog kratkog mandata sastoji se od sedam utakmica u kojima je zabilježio jednu pobjedu, jedan remi i pet poraza. Debitirao je teškim porazom 1:4 u derbiju sjevernog Londona protiv Arsenala, nakon čega su uslijedili neuspjesi protiv Fulhama (1:2) i Crystal Palacea (1:3). Jedini prvenstveni bod osvojio je u remiju 1:1 protiv Liverpoola, kada je Richarlison zabio za izjednačenje u 90. minuti. Jedina pobjeda ostvarena je u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atlético Madrida rezultatom 3:2, no to nije bilo dovoljno za prolazak jer je španjolski klub slavio s ukupnih 7:5. Konačni kraj stigao je nakon još jednog debakla i bolnog poraza 0:3 od Nottingham Foresta, izravnog konkurenta u borbi za ostanak.

Odlazak hrvatskog stručnjaka događa se u sjeni velike osobne tragedije, koju je klub spomenuo i u službenom priopćenju. Naime, neposredno nakon poraza od Foresta preminuo je Tudorov otac Mario Tudor. Ovaj težak osobni gubitak dodatno baca svjetlo na njegov gospodski potez odbijanja otpremnine i sporazumnog raskida ugovora u trenutku kada je klub u potpunom rasulu. Momčad će do imenovanja novog trenera privremeno voditi pomoćni trener Bruno Saltor, a uprava se nada pronaći rješenje prije iduće utakmice protiv Sunderlanda 12. travnja.

Nakon Tudorovog odlaska, engleski mediji odmah su počeli nagađati o mogućim nasljednicima koji bi mogli preuzeti "SOS" misiju spašavanja kluba od ispadanja. Kao glavni kandidat spominje se talijanski stručnjak Roberto De Zerbi, bivši trener Marseillea i Brightona, iako neki izvori navode da bi on radije pričekao ljeto za preuzimanje novog projekta. Uz njega, u kombinacijama su i imena poput Adija Hüttera i Seana Dychea, stručnjaka poznatih po borbi za ostanak, a spominje se čak i mogući povratak miljenika navijača, Mauricija Pochettina.

Tudorovih 44 dana na klupi Tottenhama neizbježno podsjećaju na legendarni i zloglasni 44-dnevni mandat Briana Clougha u Leeds Unitedu 1974. godine. Iako je u modernom nogometu bilo i kraćih epizoda, ovakav brzi kraj iznimno je rijedak za klub iz takozvane "Velike šestorke" engleskog nogometa. Njegov potez da se odrekne otpremnine također predstavlja rijetkost u svijetu u kojem su višemilijunski raskidi ugovora s trenerima postali uobičajeni, što su u prošlosti na svojoj koži osjetili i sami Spursi s trenerima poput Antonija Contea i Joséa Mourinha.
Tottenham otpremnina Igor Tudor

Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige
USPOREDBA

CIES objavio procjenu tržišnih vrijednosti nogometaša HNL-a i Srbije, ovo su rezultati istraživanja

U toj studiji prednjače igrači Dinama, Crvene zvezde i Partizana. Tako je po istraživanju trenutačno najskuplji igrač ofenzivni veznjak Crvene zvezde Vasilije Kostov, kojem je CIES procijenio vrijednost na 21,9 milijuna eura. Odmah iza njega je napadač Dinama Dion Drena Beljo kojem cijena od dolaska u Dinamo vrtoglavo raste, sad je drugi s procijenjenom vrijednošću od 14,3 milijuna eura

SJETILI GA SE

Svećenika progonio komunistički režim, 70-ih završio u zatvoru zbog Dinama: Klub ga je nagradio

- U vremenima komunističkog režima svećenici su bili posebna meta progona. Fra Bonifacije Barbarić je u više navrata bio zatvaran u jugoslavenskim kazamatima jer je otvoreno propagirao težnju Hrvata za svojom državom i slobodom. Živio je vjeru, približavao ljude vjeri i ni na oltaru nije štedio riječi za svoj narod - stoji na Facebook stranici Uvijek s vama, hrvatska Rama

