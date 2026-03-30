Majku preminule djevojčice napali zbog objave nakon sprovoda: 'Meni je ovo potpuno bizarno'

Sophie-May Dickson majka je šesnaestogodišnje Princess, koja je u veljači tragično preminula uslijed internetskog nasilja. Shrvana majka nedavno je na društvenim mrežama objavila potresne fotografije s kćerina sprovoda, na kojima se vidi kako se oprašta uz njezin lijes. Uz slike je uputila dirljivu poruku:

"26. ožujka bio je dan kada sam posljednji put uspavala svoju bebu. Ovo je najteži oproštaj. Kako prihvatiti taj zadnji poljubac? Volim te, princezo moja, voljena si više nego što se može zamisliti. Vidimo se u raju; molim te, dočekaj me na vratima i pokaži mi sve. Dio mene otišao je s tobom i ta praznina nikada neće biti popunjena."

Ipak, njezina je objava naišla na oštre kritike dijela javnosti koji smatraju da su takvi intimni trenuci neprikladni za dijeljenje. "Je li ovo modna revija? Izgleda da ti je važnije pokazati odjeću nego tugu", "Meni je ovo potpuno bizarno. Kad sam ja pokopala voljenu osobu, jedva sam funkcionirala, a tebe su obuzele taština i društvene mreže", te "Zašto dijeliti ovako privatne trenutke sa svijetom?", samo su neki od negativnih komentara koji su se zaredali ispod njezine objave.

Sophie-May se kasnije oglasila na Instagramu kako bi odgovorila na kritike, te je ovako objasnila svoj potez: "Bio je to moj posljednji trenutak s kćeri. Nekoliko sam puta pokušala otići od lijesa, ali jednostavno nisam mogla. Tek što sam uzela svoje stvari, torbu, mobitel i pogrebnu knjižicu, osjetila sam potrebu da se vratim. Bila sam potpuno prisutna u tom trenutku! Iako je osoblje bilo u prostoriji, osjećala sam se kao da smo tamo samo moja kći i ja. Mobitel mi je bio u ruci jer sam ga upravo pokupila, no morala sam se još jednom pozdraviti sa svojim prvorođenim djetetom. Da nisam angažirala fotografe koji su diskretno bilježili te dragocjene trenutke, mnogih se detalja danas ne bih sjećala. Svima bih preporučila da učine isto, jer su emocije i adrenalin tog dana toliko snažni da vam sjećanja lako izblijede."