UDAR NA MREŽU SVIH MREŽA

Putinov 'internjet': Rusiju i digitalno odvaja od ostatka svijeta

Autor
Danijel Prerad
30.03.2026.
u 22:51

Rusija aktivno razvija "suvereni internet" (Runet), odvojen od globalne mreže, s ciljem potpune državne kontrole i sigurnosti

Kremlj je krenuo u obračun s najpopularnijom aplikacijom za razmjenu poruka u zemlji, a riječ je o Telegramu. Obični Rusi, pa čak i prokremaljski jastrebovi, otvoreno su se usprotivili kampanji za gušenje Telegrama, upozoravajući da bi se takav potez mogao obiti o glavu – ne samo unutar Rusije, nego i na terenu, posebno za rusku vojsku u Ukrajini. Gotovo sto milijuna Rusa koristi aplikaciju Telegram, što je više od dvije trećine stanovnika države, te je ona jedna od najraširenijih i najpopularnijih aplikacija u zemlji. Telegram je utkan u svakodnevni život i onih koji podržavaju i onih koji se protive vladi. No Kremlj umjesto toga potiče ljude na korištenje svog novog "nacionalnog" messengera MAX, za koji se mnogi plaše da bi mogao poslužiti za nadzor i ograničavanje sloboda – koje su od početka invazije na Ukrajinu sve više ugrožene. Mjesecima su se Rusi žalili da Telegram radi sporije i sporadičnije, a proteklog tjedna korisnici su počeli prijavljivati veliko usporavanje.

rat u Ukrajini cenzura Telegram Rusija Vladimir Putin

CR
crnikruh
23:02 30.03.2026.

Putin je izolirao ruske ovce od svijeta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

