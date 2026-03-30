Kremlj je krenuo u obračun s najpopularnijom aplikacijom za razmjenu poruka u zemlji, a riječ je o Telegramu. Obični Rusi, pa čak i prokremaljski jastrebovi, otvoreno su se usprotivili kampanji za gušenje Telegrama, upozoravajući da bi se takav potez mogao obiti o glavu – ne samo unutar Rusije, nego i na terenu, posebno za rusku vojsku u Ukrajini. Gotovo sto milijuna Rusa koristi aplikaciju Telegram, što je više od dvije trećine stanovnika države, te je ona jedna od najraširenijih i najpopularnijih aplikacija u zemlji. Telegram je utkan u svakodnevni život i onih koji podržavaju i onih koji se protive vladi. No Kremlj umjesto toga potiče ljude na korištenje svog novog "nacionalnog" messengera MAX, za koji se mnogi plaše da bi mogao poslužiti za nadzor i ograničavanje sloboda – koje su od početka invazije na Ukrajinu sve više ugrožene. Mjesecima su se Rusi žalili da Telegram radi sporije i sporadičnije, a proteklog tjedna korisnici su počeli prijavljivati veliko usporavanje.
Putinov 'internjet': Rusiju i digitalno odvaja od ostatka svijeta
Rusija aktivno razvija "suvereni internet" (Runet), odvojen od globalne mreže, s ciljem potpune državne kontrole i sigurnosti
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Putin je izolirao ruske ovce od svijeta.