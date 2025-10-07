Imam 33 godine i ponekad mi se teško ustati iz kreveta. A onda vidim što radi Luka Modrić

Češki napadač Matej Vydra ponovno je obukao dres reprezentacije nakon četiri godine pauze, a nastupit će u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Hrvatske i Farskih Otoka.

Tridesettrogodišnji napadač Viktorije Plzen posljednji je put igrao za nacionalnu momčad 2020. godine. Izbornik Ivan Hašek pozvao ga je i u rujnu, no tada ga je spriječila ozljeda koljena. Sada je, kaže, napokon spreman.

- Bilo je to teško razdoblje. Imao sam ozljedu koljena i mučio se u početku u Plzenu, jednostavno mi nije išlo. No forma se popravlja, dajem sve od sebe na terenu - izjavio je Vydra.

Iskusni napadač od 2022. godine nosi dres Viktorije, a ranije je igrao za Banik Ostravu, Udinese, Club Brugge, te u Engleskoj za Watford, WBA, Reading, Derby County i Burnley. Za češku reprezentaciju dosad je upisao 46 nastupa i sedam pogodaka, a danas je drugi najstariji igrač u momčadi - stariji od njega je samo Jan Chramost iz Jabloneca.

- Olakšanje je što nisam najstariji. Srećom, Chram je tu - našalio se Vydra.

Na konferenciji za medije komentirao je i kapetana hrvatske reprezentacije Luku Modrića. - Imam 33 godine i ponekad mi se teško dići iz kreveta. Skidam kapu igračima poput njega koji i dalje igraju na najvišoj razini. Još uvijek imaju želju - rekao je češki napadač.

Češka trenutačno dijeli drugo mjesto u skupini s Hrvatskom, obje reprezentacije imaju po 12 bodova, no Česi imaju bolju gol-razliku i utakmicu manje.

- Svjesni smo koliko je ovo važna utakmica. Vidio sam kampanju “Vjerujemo” - i mi vjerujemo da to možemo - poručio je Vydra uoči susreta koji bi mogao odlučiti putnika na Svjetsko prvenstvo.