ANKETA Ostajete li budni? Evo gdje gledati okršaj Hrvatske i Brazila i kad počinje utakmica

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu, točno u 2 sata po hrvatskom vremenu, igra jednu od najzvučnijih prijateljskih utakmica u posljednje vrijeme. Na stadionu Camping World u Orlandu na Floridi, izabranike Zlatka Dalića čeka Brazil, protivnik koji budi uspomene i predstavlja najveći mogući ispit uoči Svjetskog prvenstva koje se za nekoliko mjeseci igra upravo na tlu Sjeverne Amerike. Iako je termin za hrvatske prilike izuzetno nepovoljan, nema sumnje da će mnogi navijači naviti budilice jer dvoboji s peterostrukim prvacima svijeta jednostavno se ne propuštaju.

Izbornik Zlatko Dalić najavio je kako će protiv Brazila na teren poslati najjače raspoložive snage. Nakon što je protiv Kolumbije pružio priliku nekim novim licima i isprobao formaciju s trojicom u obrani, sada se očekuje povratak provjerenim imenima. Kapetan Luka Modrić i Andrej Kramarić trebali bi zaigrati od prve minute, dajući momčadi potrebnu dozu iskustva i mirnoće. Posebnu pozornost javnosti privukao je mladi stoper Luka Vušković, koji je u debiju protiv Kolumbije zabio pogodak i odigrao kao prekaljeni veteran, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li mu Dalić ponovno dati povjerenje. "Krenut ćemo drugačijim načinom, s drugačijim igračima, ali inzistirat ćemo na tome da naša faza obrane bude na puno jačem nivou, do iznemoglosti ćemo raditi na tome", poručio je izbornik, jasno dajući do znanja što očekuje od svoje momčadi.

S druge strane, u brazilskom taboru atmosfera je nešto napetija. Poraz od Francuske (1:2) upalio je alarme, a izbornik Carlo Ancelotti od svojih igrača traži znatno agresivniji i energičniji pristup. "Ono što izbornik traži jest da budemo agresivniji. Mislim da to mogu pružiti svojim stilom igre", izjavio je napadač Igor Thiago. Dodatnu prašinu podigla je odluka Ancelottija da na popis ne uvrsti Neymara, što je izazvalo burnu raspravu u tamošnjim medijima, a sam igrač nije krio razočaranje. Brazilsku momčad predvodit će zvijezda Real Madrida Vinícius Jr., a tu su i prekaljeni igrači poput Alissona na golu i Marquinhosa u obrani. Dodatni problem za Ancelottija predstavljaju ozljede, zbog kojih će dvoboj s Vatrenima propustiti krilni napadač Raphinha.

Iako je riječ o prijateljskom susretu, ulozi su veliki za obje momčadi, a posebnu težinu daje mu sjećanje na epski četvrtfinalni okršaj sa Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je Hrvatska šokirala svijet i izbacila Brazil nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. To je pobjeda koje se mnogi rado sjećaju. "Možda i najveća pobjeda u mojoj karijeri. Detalji, sitnice, a ponekad i sreća odlučuju u takvim utakmicama", prisjetio se Lovro Majer. Brazilci stoga ovaj dvoboj vide kao priliku za svojevrsnu malu osvetu i vraćanje poljuljanog samopouzdanja, dok Hrvatska želi još jednom dokazati da se može nositi s najboljima i s optimizmom dočekati početak SP-a, gdje je u skupini L čekaju Engleska, Panama i Gana.

Izravan prijenos utakmice koja se igra u 2 sata ujutro osiguran je na kanalu Nova TV i portalu gol.hr, a uvodna emisija, prema najavama, ovoga puta neće biti emitirana.