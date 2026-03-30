Ovo zvuči nestvarno: Zemljište od 800.000 kupio za samo 10.000 eura, pogledajte koji je manevar izveo

Priča iz Lovrana gotovo da zvuči nevjerojatno. Riječ je o atraktivnom, ali zapuštenom zemljištu površine oko osam tisuća četvornih metara koje je prodano za samo 10 tisuća eura, iako stručnjaci procjenjuju da njegova stvarna vrijednost doseže čak 800 tisuća eura. Postavlja se pitanje kako je novi vlasnik uspio doći do tako povoljne kupnje. Zemljište, s kojeg se pruža pogled na Rijeku i cijeli Kvarner, na tržištu bi postiglo višestruko veću cijenu. Međutim, u ovom slučaju prodano je za simboličan iznos. Načelnik Lovrana, Bojan Simonič, izrazio je iznenađenje jer su u dva odvojena sudska postupka donesene potpuno različite odluke o istom predmetu, kako navodi HRT.

Prema njegovim riječima, sud je u jednom postupku priznao pravo osobi koja tvrdi da je zemljište kupila prije više od pola stoljeća, i to bez pisanog ugovora, materijalnih dokaza ili vjerodostojnih svjedoka. Takva odluka izazvala je brojne sumnje u regularnost postupka. Zemljište u naselju Zaheji danas je potpuno zapušteno. Pristupne stube održavaju susjedi, čija su svjedočenja u prvom postupku bila prihvaćena, dok u drugom nisu imala nikakvu pravnu težinu. Mještani, koji ondje žive desetljećima, tvrde da se navodni vlasnik nikada nije koristio tim zemljištem niti je itko od njih čuo da polaže pravo na njega.

Jedan od stanovnika navodi kako je sporni vlasnik više puta izjavio da osobno nikada nije koristio zemljište, već da mu je otac rekao da ga je kupio. Kao svjedok u postupku pojavila se njegova supruga, koja, prema tvrdnjama susjeda, nije ni poznavala njegova oca. Ovaj slučaj temelji se na tzv. pojedinačnom ispravnom postupku (PIP), specifičnom zemljišno-knjižnom postupku u kojem sud može priznati vlasništvo na temelju ograničenih dokaza i svjedočenja, što dodatno otvara prostor za različita tumačenja.

Mještani su ogorčeni i tvrde da ih je cijeli slučaj šokirao jer, kako kažu, nitko nije očekivao da bi se nepoznata osoba mogla upisati kao vlasnik zemljišta bez stvarne povezanosti s njim. Iz Ministarstvo pravosuđa i uprave RH poručuju kako su obje sutkinje odlučivale neovisno te da su različite odluke rezultat njihove samostalnosti u procjeni dokaza. Naglašavaju da svatko tko smatra da mu je povrijeđeno pravo ima mogućnost pokrenuti postupak za ispravak upisa. Načelnik Lovrana upozorava da ovo nije izoliran slučaj. Prema njegovim riječima, sve se češće događa da osobe, uz pomoć svjedoka, polažu pravo na zapuštena zemljišta koja godinama nitko ne koristi.