Ukrajina nudi pomoć u otvaranju Hormuškog tjesnaca, Zelenski otkrio plan

Uspjeh Ukrajine u probijanju ruske blokade Crnog mora dao joj je ključno iskustvo koje može pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Volodimir Zelenski. "Pokrenuli smo to pitanje jer je bolno i hitno, kao što svi vidimo, za cijeli svijet. Postoji energetska kriza. Znaju da se mogu osloniti na naše iskustvo u ovom području i o tome smo detaljno razgovarali", rekao je Zelenski novinarima tijekom WhatsApp grupnog chata u ponedjeljak, odgovarajući na pitanje Politica. "Podijelili smo svoje iskustvo s crnomorskim koridorom i načinom na koji funkcionira. Oni razumiju da su naše Oružane snage bile vrlo učinkovite u deblokadi crnomorskog koridora", dodao je Zelenski.

Tijekom nedavnog putovanja na Bliski istok, gdje je Ukrajina sklopila nekoliko dugoročnih obrambenih sporazuma, Zelenski je jasno dao do znanja da ne želi samo prodavati ukrajinsko oružje. Umjesto toga, Kijev promiče svoje dubinsko obrambeno iskustvo kao nešto što bi bilo vrlo korisno u Hormuškom tjesnacu, ključnom prolazu za petinu svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, koji Iran blokira kao odmazdu za američke i izraelske napade. Američki predsjednik Donald Trump zahtijeva da Iran ponovno otvori tjesnac. Također inzistira da saveznici pomognu, iako često istodobno kritizira i ismijava njihove oružane snage.

Više od 20 država pristalo je pomoći naporima koje predvode SAD kako bi se tjesnac deblokirao, ali nisu sklone uključivanju u otvoreni rat s Iranom. Ukrajina tvrdi da postoji i drugi način. Ističe način na koji se nosila s Rusijom u Crnom moru, gdje je 2023. Rusija blokirala izvoz ukrajinskog žita, što je izazvalo globalnu prehrambenu krizu. Međutim, Ukrajina je uspjela potopiti velik dio ruske crnomorske flote i ostatke potisnuti daleko od svojih voda. Iako tri ukrajinske luke u Odeskoj regiji i dalje trpe ruske raketne i napade dronovima, mjesečno ih posjeti oko 200 teretnih brodova, rekao je Andrij Klimenko, voditelj skupine za praćenje situacije u crnomorskoj regiji pri Institutu za strateške studije Crnog mora.

"Ukrajina je uspjela stvoriti složen sustav zaštite teretnih brodova od svih vrsta prijetnji na morskom putu od teritorijalnih voda Rumunjske do Odeske regije", rekao je Klimenko. "Ja to zovem tunel". Ukrajina nije ulazila u detalje svoje strategije, ali sustav uključuje obranu od zračnih napada, zaštitu od morskih mina te zajedničko djelovanje obalne artiljerije, zračnih snaga i drugih jedinica, rekao je Klimenko. Ključan faktor bili su pomorski dronovi korišteni protiv ruske flote. "Danas ukrajinski pomorski dronovi nisu samo kamikaza-brodovi, već i platforme koje mogu nositi strojnice, raketne bacače i FPV dronove", rekao je Ihor Fedirko, izvršni direktor Ukrajinskog vijeća obrambene industrije.

Dronovi su također obarali ruske helikoptere i borbene zrakoplove. Uz vojne mjere, Ukrajina je uključena i u tržišta osiguranja kako bi pristajanje u njezinim lukama bilo financijski održivo. U studenom 2023. ukrajinska vlada pokrenula je program Unity Facility, kojim dijeli troškove osiguranja za nevojne teretne brodove u Crnom moru s ključnim osiguravateljima poput Lloyd’s of London i Marsh McLennan. Program je produžen u ožujku. Ta kombinacija mogla bi biti učinkovita i u Perzijskom zaljevu. "Ukrajina danas ima spreman ekosustav, potpuno sustavno rješenje za zaštitu morskih područja i zračnog prostora", rekao je Fedirko.