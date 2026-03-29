OZLIJEDIO SE

Francuska protiv Kolumbije bez Rabiota, briga u Milanu

International Friendly - Brazil v France
BRIAN SNYDER/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.03.2026.
u 17:21

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps je najavio da vezni nogometaš Adrien Rabiot neće nastupiti u večerašnjem prijateljskom ogledu Francuske i Kolumbije u Marylandu.

Deschamps je naveo da je razlog ozljeda koljena koju je Rabiot zadobio na jednom od treninga zbog čega je izostao i s idućih reprezentativnih treninga.

Rabiot će se vratiti u Milano gdje će obaviti dodatne pretrage i nastaviti s oporavkom te je još uvijek upitno hoće li ga ova ozljeda odvojiti od nogometnih terena na određeno vrijeme. S obzirom da je Rabiot jedan od ključnih igrača Milana te je uz hrvatskog reprezentativca Luku Modrića glavni Milanov oslonac u veznom redu, klupski čelnici s dozom straha gledaju prema budućnosti.

U listopadu prošle godine, prilikom tadašnje reprezentativne akcije, Rabiot se također ozlijedio. U pitanju je bio list noge, a tada je zbog ozljede propustio pet prvenstvenih utakmica.

Milan je trenutačno drugi na ljestvici talijanske Serie A i zaostaje šest bodova za vodećim Interom. Rabiot je u prvenstvu ove sezone postigao pet pogodaka uz četiri asistencije.
