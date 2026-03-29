Tottenham objavio da je Tudor dobi otkaz! Usput mu izrazio sućut zbog smrti oca

Igor Tudor više nije trener Tottenhama. Klub je objavio da je došlo do raskida suradnje, a u službenoj objavi kluba stoji:

"Možemo potvrditi da je postignut obostrani dogovor da glavni trener Igor Tudor odmah napusti klub.

Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci također su napustili svoje uloge trenera vratara i kondicionog trenera.

Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na njihovom trudu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili. Također izražavalo veliku žalost zbog Igorova nedavog gubitka te mu i njegovoj obitelji šaljemo podršku u ovom teškom trenutku.

Obavijest o novom glavnom treneru bit će objavljena u dogledno vrijeme."

Tudor je momčad preuzeo na polusezoni kao privremeno rješenje. No, nakon serije katastrofalnih rezultata odlučeno je da više neće voditi momčad koja se bori za ostanak u Premierligi.