Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUŽBENO

Tottenham objavio da je Tudor dobi otkaz! Usput mu izrazio sućut zbog smrti oca

Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier League - Tottenham Hotspur Stadium
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
29.03.2026.
u 17:02

"Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na njihovom trudu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili. Također izražavalo veliku žalost zbog Igorova nedavog gubitka te mu i njegovoj obitelji šaljemo podršku u ovom teškom trenutku."

Igor Tudor više nije trener Tottenhama. Klub je objavio da je došlo do raskida suradnje, a u službenoj objavi kluba stoji:

"Možemo potvrditi da je postignut obostrani dogovor da glavni trener Igor Tudor odmah napusti klub.

Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci također su napustili svoje uloge trenera vratara i kondicionog trenera.

Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na njihovom trudu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili. Također izražavalo veliku žalost zbog Igorova nedavog gubitka te mu i njegovoj obitelji šaljemo podršku u ovom teškom trenutku.

Obavijest o novom glavnom treneru bit će objavljena u dogledno vrijeme."

Tudor je momčad preuzeo na polusezoni kao privremeno rješenje. No, nakon serije katastrofalnih rezultata odlučeno je da više neće voditi momčad koja se bori za ostanak u Premierligi.
Ključne riječi
Tottenham Igor Tudor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!