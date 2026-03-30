JAKO ISKRENO

Ella Dvornik progovorila o vjeri: 'Ne vjerujem u Boga, teže je biti nevjernik nego vjernik'

Rijeka: Womens Weekend, panel: Jesu li žene vladarice društvenih mreža ili društvene mreže vladaju njima?
VL
Autor
Vecernji.hr
30.03.2026.
u 14:12

Smatra da se treba pomiriti da će svi ljudi u našem životu nestati i baš zbog toga ih treba vrjednovati, priznala je dotaknuvši se smrti oca o kojoj je pričala bez patetike

U novoj epizodi emisije '5 minutes left'  autora Kristijana Jalšića sudjelovala je Ella Dvornik. Ideja ovog formata je da gost iskreno odgovara na pitanja kao da mu/joj je ostalo još 5 minuta života. U mini intervjuu progovorila je o smrti, vjeri i svojim uvjerenjima.

''Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir'', izjavila je i priznala da za nju Bog nije osoba, već osjećaj sigurnosti i nešto što nadilazi fizičko tijelo. Opisuje to kao ''okov''. Naglasila je kako vjeruje da je svijest puno veća  od života koji trenutačno živimo, ali i da smrt ne vidi kao kraj već prijelaz. Tvrdi da je teže biti nevjernik nego vjernik. Iskreno je komentirala kako misli da vjera neke ljude drži pod kontrolom. Smatra da se treba pomiriti da će svi ljudi u našem životu nestati i baš zbog toga ih treba vrjednovati, priznala je dotaknuvši se smrti oca o kojoj je pričala bez patetike.

FOTO Svi su se okretali za njom! Nives Celzijus na subotnjoj špici u dekoltiranoj mini haljini, a evo tko je još sve bio
Rijeka: Womens Weekend, panel: Jesu li žene vladarice društvenih mreža ili društvene mreže vladaju njima?
1/23

Na smrt, kaže, gleda danas kao nešto neizbježno. Izjavila je kako se ne moli. a odala je i da je puno griješila. Za ve svoje grijehe se, napominje, pokajala. Pojam grijeha za nju znači svjesno povrijediti drugu osobu. Ella je odgovorila i na pitanje misli li da su je roditelji iskoristili za slavu: "Ne, ali možemo biti suprotni - jesam li ja iskoristila njih za vlastitu slavu? Nisu. To su bila drugačija vremena i sve je bilo kako je trebalo biti.'' Što se tiče njene djece, misli da ima je dobar uzor, a što se tiče poruke koju im želi ostaviti to je da rade što god žele dok ne čine loše drugim ljudima. 
vjera smrt ella dvornik showbiz

MP
marinko.przolica
14:37 30.03.2026.

Uh sva sreća pa se Ella o tome oglasila. Još Severina i Vlatka i sve će nam biti jasnije i bolje...

KL
klopek
14:45 30.03.2026.

Dokle vise o toj magistrici za sve i svasta.

KA
karijes
14:36 30.03.2026.

Našli ste pametnu glavicu za velike misli, svaka čast.

Marko Kutlić
PREPOZNATLJIVI GLAS

Marko Kutlić predstavlja spot za introspektivnu pjesmu 'Uzmi i drugi dio mene'

Autor pjesme, Miroslav Rus, istaknuo je posebnu povezanost koja se dogodila tijekom rada na pjesmi: "Ponekad se u životu sve posloži, klikne, a meni se čini da sam baš taj klik čuo u susretu Marka i mene u pjesmi 'Uzmi i drugi dio mene'. Pjesma je tu i od srca joj želim dug život, a Marku i meni još poneki susret sličan ovome. Uživao sam u svemu - pjevanju, svirci, zaključno sa spotom. Ništa, ali baš ništa ne bih mijenjao."

Mary Beth Hurt
U 80. GODINI

Poznata glumica i supruga slavnog redatelja preminula nakon desetgodišnje bitke s teškom bolešću

Hurt će za mnoge ostati najviše upamćena kao Helen Holm u kultnom filmu “Svijet po Garpu” iz 1982. godine, gdje je glumila inteligentnu i neovisnu suprugu ekscentričnog T.S. Garpa, kojeg je utjelovio Robin Williams. Njezina filmografija uključuje i značajne naslove poput "Chilly Scenes of Winter" uz Johna Hearda, Scorseseova "Doba nevinosti", "Šest stupnjeva odvojenosti" te crnu komediju "Roditelji".

Severina i Nina
PRIJATELJICE

VIDEO Severina s Ninom Badrić pjevala njen veliki hit i otkrila tužnu priču iza poznate pjesme

Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. "Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj..." Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu… Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei Čermak, napisala je uz video

potpuno zaludjela TikTok

Istražili smo što se krije iza fenomena popularnosti žene koja je preminula s 33 godine, nikada nije dala intervju, a mnogi je uspoređuju s lady Di

Žena koja nije doživjela 34. rođendan i u medijima je bila prisutna samo pet godina potpuno je zaludjela TikTok. Štoviše, postala je toliko popularna da je na kraju snimljena serija “Love Story”, koja se trenutačno može pogledati na Prime Videu, a iza koje stoji Ryan Murphy, scenarist i redatelj kojeg će prepoznati obožavatelji horor žanra jer je riječ o tvorcu serija “American Horror Story” i “Monster”. Iako tragična, priča o supruzi Johna F. Kennedyja mlađeg ipak nije horor. Carolyn Bessette-Kennedy nikada nije dala intervju, a njezin glas može se čuti samo na dvije audiosnimke koje traju manje od minutu i pol, no nakon smrti postala je modna ikona i uzor mnogima

