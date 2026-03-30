Ella Dvornik progovorila o vjeri: 'Ne vjerujem u Boga, teže je biti nevjernik nego vjernik'

U novoj epizodi emisije '5 minutes left' autora Kristijana Jalšića sudjelovala je Ella Dvornik. Ideja ovog formata je da gost iskreno odgovara na pitanja kao da mu/joj je ostalo još 5 minuta života. U mini intervjuu progovorila je o smrti, vjeri i svojim uvjerenjima.

''Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir'', izjavila je i priznala da za nju Bog nije osoba, već osjećaj sigurnosti i nešto što nadilazi fizičko tijelo. Opisuje to kao ''okov''. Naglasila je kako vjeruje da je svijest puno veća od života koji trenutačno živimo, ali i da smrt ne vidi kao kraj već prijelaz. Tvrdi da je teže biti nevjernik nego vjernik. Iskreno je komentirala kako misli da vjera neke ljude drži pod kontrolom. Smatra da se treba pomiriti da će svi ljudi u našem životu nestati i baš zbog toga ih treba vrjednovati, priznala je dotaknuvši se smrti oca o kojoj je pričala bez patetike.

FOTO Svi su se okretali za njom! Nives Celzijus na subotnjoj špici u dekoltiranoj mini haljini, a evo tko je još sve bio

Na smrt, kaže, gleda danas kao nešto neizbježno. Izjavila je kako se ne moli. a odala je i da je puno griješila. Za ve svoje grijehe se, napominje, pokajala. Pojam grijeha za nju znači svjesno povrijediti drugu osobu. Ella je odgovorila i na pitanje misli li da su je roditelji iskoristili za slavu: "Ne, ali možemo biti suprotni - jesam li ja iskoristila njih za vlastitu slavu? Nisu. To su bila drugačija vremena i sve je bilo kako je trebalo biti.'' Što se tiče njene djece, misli da ima je dobar uzor, a što se tiče poruke koju im želi ostaviti to je da rade što god žele dok ne čine loše drugim ljudima.