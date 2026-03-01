Luka je otkrio s kakvom se nevoljom suočio na debiju za Hrvatsku

Zauvijek će to ostati jedan od najznačajnijih datuma u povijesti hrvatskog nogometa! Na današnji dan, 1. ožujka 2006. godine, najbolji naš nogometaš svih vremena Luka Modrić debitirao je za hrvatsku reprezentaciju. Zbilo se to u Baselu, na stadionu St. Jakob Park, pred 13.138 gledatelja, u prijateljskoj utakmici u kojoj je Hrvatska iznenađujuće pobijedila favoriziranu i po imenima vrlo moćnu Argentinu s 3:2.

Za Hrvatsku su u toj utakmici pod vodstvom izbornika Zlatka Kranjčara nastupili: Pletikosa (Hajduk), Šimić (Milan), Tudor (Siena), Tomas (Galatasaray), Srna (Šahtar), N. Kovač (Hertha), Modrić (Dinamo), Babić (Bayer Leverkusen), Kranjčar (Hajduk), Pršo (Glasgow Rangers), Klasnić (Werder). U drugom poluvremenu u igru su ušli Tokić (Austria Beč), J. Leko (Dinamo Kijev), I. Leko (Club Brugge), M. Buljat (Dinamo), Petrić (Basel), Olić (CSKA Moskva).

Argentince je vodio izbornik Jose Pekerman, a igrali su: Abbondanzieri (Boca Juniors), Samuel (Inter), Coloccini (Deportivo), Demichelis (Bayern), Ponzio (Zaragoza), Burdisso (Inter), Cambiasso (Inter), Riquelme (Villarreal), Crespo (Chelsea), Tevez (Corinthians), Messi (Barcelona). U igru su ušli: Aimar (Valencia), Gonzalez (Porto), D. Milito (Zaragoza). Strijelci su bili: 1:0 Klasnić (3.), 1:1 Tevez (4.), 1:2 Messi (6.), 2:2 Srna (52.), 3:2 Šimić (90.).

FOTO 20 godina Luke Modrića među Vatrenima! Na današnji dan 2006. debitirao je za Hrvatsku

Osim što je 20-godišnji Modrić debitirao za reprezentaciju noseći broj 14 na dresu, ova utakmica značajna je i po tome što je u njoj Lionel Messi postigao svoj prvijenac (od ukupno 115 pogodaka) za gauče u 20 godina dugoj karijeri reprezentativca. Luka se u svojoj autobiografiji 'Moja igra' s ponosom prisjeća svoga debija za Hrvatsku.

- Na sastanku prije utakmice izbornik je rekao da ću igrati u prvoj postavi! Ozlijedio se Robert Kovač pa je Tudor bio vraćen na mjesto stopera, a ja sam ušao u veznu liniju. A onda se pojavio problem. Ne bih ja bio ja da nema komplikacija. Na peti mi se baš tada bila upalila burza. Da me ne bi boljelo, napravio sam rupu na kopački kako mi ne bi pritiskala bolno mjesto. S bijelim selotejpom prekrio sam ozljedu i tako debitirao za reprezentaciju, s probušenom kopačkom! Argentina je imala sjajne igrače: Messija, Riquelmea, Teveza, Crespa, između ostalih. Nisam se bojao, to mi je samo pojačavalo adrenalin. Zapravo sam uživao u toj utakmici. Izbornik mi je govorio da budem prisutan u igri, da dodajem siguran pas, da ne gubim loptu. Izišao sam koju minutu prije kraja, a on mi je čestitao na dobroj igri – napisao je među ostalim Luka, čija je zadivljujuća izvedba u Baselu tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva bila natjerala izbornika Kranjčara na razmišljanje o promjeni koncepcije momčadi.

Donosimo tekst iz Večernjeg lista iz 4. ožujka 2006. godine, iz pera novinara Zvonimira Vukelića, koji pod povećalo stavlja Cicino otkriće u reprezentaciji i njegovu perspektivu u momčadi. Naslov je: 'Cico traži ulogu za Modrića', a u tekstu stoji:

- Luka Modrić i zna i trči, novi reprezentativac ispunjava dva osnovna uvjeta koji odlikuju nogometaša 21. stoljeća. Modrić je i kreator igre, s loptom je na ti, ima dobar udarac, motoričke su mu sposobnosti odlične. Premda nije stasit, ne boji se dvoboja i uspješan je u njima. Dinamov nogometaš od onih je koji se ne boje odgovornosti. Bez obzira na to tko mu je na suparničkoj strani, uvijek teži nametnuti se u igri i držati konce u svojim nogama. Kako može igrati vidjelo se u Baselu u susretu protiv vrlo jakih Argentinaca, samo 84 bilo mu je dovoljno da iskoristi šansu koju mu je nenadano ukazao Zlatko Kranjčar. Nakon te 84. minute, palac je otišao u zrak, proširio se krug reprezentativaca. I to je jednako velik dobitak kao i pobjeda nad favoritom. Štoviše, Modrić se toliko iskazao da mu se traži mjesto u prvoj postavi.

Luka Modrić kod izbornika Kranjčara nanizao je još šest nastupa za vatrene, uključujući dva na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj; protiv Japana u Nürnbergu (0:0, 12 minuta) i Australije u Stuttgartu (2:2, 16 minuta). Do danas je skupio čak 194 nastupa za Hrvatsku i postigao 28 pogodaka. Tri dana nakon utakmice s Argentinom, Luka Modrić zaigrao je za Dinamo u pobjedi nad Međimurjem 3:0 u Zagrebu. U toj sezoni 2005./2006. osvojio je svoj prvi klupski trofej, naslov prvaka s Dinamom.