VIDEO Pogledajte novi gol Ivana Perišića, vatreni je i dalje u sjajnoj formi

Uvjerljivo vodeći PSV gostovao je kod posljednjeplasiranog Heraclesa u sklopu 25. kola nizozemske Eredivisie, a izgledalo je da je pitanje pobjednika riješeno već u ranoj fazi utakmice. Već u devetoj minuti gosti su stigli do prednosti nakon što je Sergiño Dest srušen u kaznenom prostoru. Odgovornost je preuzeo najiskusniji, Ivan Perišić, koji je mirno i precizno poslao nisku loptu u donji desni kut vratara za vodstvo od 1:0. Bio je to potez koji je usmjerio utakmicu i potvrdio zašto je PSV na sigurnom putu prema naslovu prvaka. Pogodak pogledajte OVDJE.

Nakon Perišićeva pogotka, otpor domaćina potpuno se slomio. Samo tri minute kasnije, u dvanaestoj minuti, Ismael Saibari povisio je na 2:0 i praktički osigurao bodove za momčad iz Eindhovena. Priču je u prvom poluvremenu zaključio Dennis Man, koji je u 40. minuti postavio rezultat s kojim se otišlo na odmor.

Za hrvatskog veterana, koji je početkom veljače proslavio 37. rođendan, bio je to ukupno osmi pogodak ove sezone u svim natjecanjima. U samom prvenstvu, popularnoj Eredivisie, Perišić je mrežu tresao pet puta. No, njegov doprinos nije vidljiv samo u golovima. Svestrani Vatreni ove je sezone upisao i sedam asistencija u prvenstvu, što ga svrstava među najkorisnije i najproduktivnije igrače čitave lige, dokazujući da su godine za njega doista samo broj. Subotnji pogodak samo je nastavak impresivne forme u kojoj se Perišić nalazi od početka 2026. godine. Naime, ovo mu je bio već četvrti prvenstveni gol u novoj kalendarskoj godini.