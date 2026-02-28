Naši Portali
UŽIVO
SADA JE 11 BODOVA RAZLIKE

Niko Kovač s Borussijom vodio i držao se do 87. minute, ali Bayern je odnio pobjedu

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atalanta v Borussia Dortmund
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.02.2026.
u 20:53

Vodeći Bayern 10 kola prije kraja ima 63 boda, 11 više od druge Borussije koju vodi Niko Kovač te je praktički osigurao 35. naslov prvaka, a 13. u zadnjih 14 sezona

Nogometađi Bayerna povećali su svoju prednost na 11 bodova ispred druge Borussije iz Dortmunda zahvaljujući 3-2 gostujućoj pobjedi u međusobnom ogledu u 24. kolu njemačkog prvenstva.

Schlotterbeck (26) je doveo domaće u prednost jedinim golom u prvom poluvremenu, ali Kane (54, 70-11m) je s dva gola u nastavku preokrenuo. Svensson (83) je vratio nadu domaćim navijačima lijepim golom za 2-2, ali uzvratio je Kimmich (87) podjednako efektno samo četiri minute kasnije.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je čitav susret za Bayern te je izborio kazneni udarac u 69. minuti nakon što je došlo do kontakta između njega i Schlotterbecka u domaćem kaznenom prostoru.

Vodeći Bayern 10 kola prije kraja ima 63 boda, 11 više od druge Borussije koju vodi Niko Kovač te je praktički osigurao 35. naslov prvaka, a 13. u zadnjih 14 sezona.
