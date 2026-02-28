Čovjek kojem je Dalić uputio pretpoziv sada se nalazi u crnoj rupi i proživljava agoniju!

Donedavni stoper Hajduka, 21-godišnji Dominik Prpić se trenutačno u redovima Porta nalazi u crnoj rupi. To nije nikakvo dramatiziranje niti preuveličavanje situacije, to je jednostavno točan opis onoga što se u ovom trenutku događa. Portugalski velikan je u 2026. godini dosad odigrao 11 utakmica, a mladi hrvatski branič nije dobio niti jednu jedinu minutu na terenu iako je zdrav i spreman!

Otkako je ovog ljeta napustio Hajduk u transferu vrijednom četiri i pol milijuna eura, na početku je nešto minutaže i bilo. U prvom dijelu sezone Prpić je skupio 584 minute na terenu. Odigrao je pet utakmica kao prvotimac; tri u portugalskom kupu te dvije u Europskoj ligi. S druge strane, u portugalskom prvenstvu niti jednom nije bio član udarne postave. U ligi je odigrao tek četiri posto dostupnih minuta, a po minutaži je trenutačno 18. igrač kluba.

Čak i ta minutaža je bila skromna, no bila je ogromna u usporedbi sa statusom kojeg trenutačno ima. Prednost ispred Prpića na poziciji lijevog stopera je uglavnom imao Poljak Jakub Kiwior koji je stigao iz redova Arsenala, i u tome nema ništa upitno. U ovom trenutku Kiwior je objektivno znatno kvalitetniji nogometaš koji je pristigao iz jednog od najkvalitetnijih sustava danas u svijetu nogometa. To je vrlo elokventno objasnio i trener Porta, Francesco Farioli.

- Nisam veliki obožavatelj dva ljevonoga stopera u isto vrijeme. Možda je to više stvar u mojoj glavi. Možda Dominik igra manje od Kiwiora, ali svaki put kada je bio na terenu, odigrao je sjajne utakmice. Navijači vole njegovu osobnost i način na koji se predstavlja na terenu. On je ratnik i uskoro će dobiti svoje prilike te će biti spreman braniti momčad na način koji nam je potreban - poručio je 36-godišnji talijanski strateg.

Iako elokventno, recentni događaji nam pokazuju da ovo što Farioli priča predstavlja samo puke izlike. Naime, Kiwior se ove godine ozlijedio na jedan kraći period, izostao je s tri utakmice, a pri toj situaciji trener Porta je prije Dominika Prpića na poziciju stopera stavljao veznog igrača Pabla Rosarija, i time prilično jasno poslao poruku Prpiću kako smatra da i igračima koji nisu stoperi više vjeruje nego njemu. Takvo što jednostavno mora biti ponižavajuće i demotivirajuće za Prpića, kojem je pri dolasku u Porto u najmanju ruku obećana barem prilika.

S druge strane, Fariolija se ipak ne može kriviti u kontekstu njegove momčadi, ponajviše zbog rezultata. Porto, koji u posljednje tri sezone nije uspio osvojiti naslov prvaka u Portugalu, trenutačno se nalazi na prvom mjestu prvenstvene ljestvice sa 65 bodova, četiri više od drugoplasiranog Sportinga i deset više od trećeplasirane Benfice. Uz to, Porto je uvjerljivo najbolja obrana lige, s tek osam primljenih pogodaka nakon 24 odigrana kola. Te činjenice nam jasno pokazuju da Farioli ipak zna što radi.

Sve ostalo što bismo rekli bilo bi na hipotetskoj bazi. Je li Prpić zaista nije dovoljno dobar za igranje u klubu poput Porta, bi li možda Porto bio još i bolji kad bi Prpić igrao, je li samo stvar u neodgovaranju određenom stilu igre, a ne u manjku kvalitete, odgovore na ta pitanja zaista ne možemo znati. Jedino što možemo znati je to da Prpić, koji se znao ugurati i na mjesto pretpoziva izbornika Zlatka Dalića za hrvatsku reprezentaciju, zbog ove situacije više nije ni blizu tih pretpoziva, a kamoli mjesta među vatrenima.