Sjajna Barcelona deklasirala Villarreal, Yamal postigao hat-trick

Barcelona je time učvrstila svoje prvo mjesto na ljestvici. Ima četiri boda više od Real Madrida, ali Madriđani imaju utakmicu manje. Trećeplasirani Villarreal ima četrnaest bodova manje od subotnjeg suparnika.

Apsolutni junak Barcelonine pobjede bio je Lamine Yamal koji je postigao tri domaća pogotka. Nerijetko je sam u čvor vezivao obrambene igrače i pogađao suparničku mrežu, a nakon njegovih bravura u 28. i 37. minuti Barcelona je povela 2-0.

Početkom drugog dijela, u 49. minuti, Gueye je smanjio na 1-2 i nakon toga su gosti opasno prijetili izjednačenjem. Dvije sjajne šanse propustio je Villarreal za 2-2, a onda su gosti kažnjeni kada je Lamine Yamal u 69. minuti ponovno sve sam napravio i zabio za 3-1. Sve je zaključeno kada je Lewandowski u 92. bio strijelac za konačnih 4-1.

U prvom subotnjem dvoboju 26. kola nije bilo pobjednika, u madridskom predgrađu su nogometaši Rayo Vallecana i Athletic Bilbaa odigrali 1-1.

Nakon vrlo lijepe akcije i s nekoliko brzih i točnih dodavanja domaći sastav je poveo u 35. minuti, a strijelac je bio De Frutos. Jedino vrijeme u susretu u kojem su gosti dominirali bio je početak drugog poluvremena kada je ujedno Athletic izjednačio. Odlično je reagirao Inaki Williams te je atraktivno zabio za 1-1. Do kraja susreta je Rayo Vallecano bio nešto bolji, ali završilo je podjelom bodova.