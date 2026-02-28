FOTO Davor Šuker nakon dugo vremena viđen u javnosti, evo što je radio

Nakon dugo vremena izbivanja iz hrvatske javnosti, bivši predsjednik HNS-a i najbolji strijelac Vatrenih, Davor Šuker, snimljen je na tribinama u rodnom Osijeku. Legendarni nogometaš pratio je važnu pobjedu svog matičnog kluba.
Nakon dugo vremena izbivanja iz hrvatske javnosti, bivši predsjednik HNS-a i najbolji strijelac Vatrenih, Davor Šuker, snimljen je na tribinama u rodnom Osijeku. Legendarni nogometaš pratio je važnu pobjedu svog matičnog kluba.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Davor Šuker, jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, u subotu je iznenadio svojim dolaskom na utakmicu 24. kola SuperSport HNL-a.
Davor Šuker, jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, u subotu je iznenadio svojim dolaskom na utakmicu 24. kola SuperSport HNL-a.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije i bivši predsjednik HNS-a pratio je s tribina velebne Opus Arene dvoboj između svog matičnog Osijeka i Vukovara 1991.
Najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije i bivši predsjednik HNS-a pratio je s tribina velebne Opus Arene dvoboj između svog matičnog Osijeka i Vukovara 1991.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Njegov povratak u rodni grad poklopio se s važnom pobjedom "bijelo-plavih" od 2:0, kojoj je svjedočilo 5.682 gledatelja. Šuker, kojeg se rijetko može vidjeti u Hrvatskoj otkako je napustio čelnu poziciju u Savezu, utakmicu je gledao u društvu zamjenika osječkog gradonačelnika, Dragana Vulina.
Njegov povratak u rodni grad poklopio se s važnom pobjedom "bijelo-plavih" od 2:0, kojoj je svjedočilo 5.682 gledatelja. Šuker, kojeg se rijetko može vidjeti u Hrvatskoj otkako je napustio čelnu poziciju u Savezu, utakmicu je gledao u društvu zamjenika osječkog gradonačelnika, Dragana Vulina.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Njegov dolazak dogodio se u trenutku velikih promjena u klubu s Drave. Nakon promjene vodstva i dolaska nove predsjednice Alexandre Vegh, uslijedila je i smjena na klupi, pa je momčad u dvoboju protiv Vukovara prvi put vodio Tomislav Radotić.
Njegov dolazak dogodio se u trenutku velikih promjena u klubu s Drave. Nakon promjene vodstva i dolaska nove predsjednice Alexandre Vegh, uslijedila je i smjena na klupi, pa je momčad u dvoboju protiv Vukovara prvi put vodio Tomislav Radotić.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Šukerov posjet tako je simbolično označio podršku novom početku kluba u kojem je i sam započeo svoj zvjezdani put.
Šukerov posjet tako je simbolično označio podršku novom početku kluba u kojem je i sam započeo svoj zvjezdani put.
Foto: Igor Kralj/24sata
Share
Podijeli
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/