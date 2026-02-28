FOTO Davor Šuker nakon dugo vremena viđen u javnosti, evo što je radio
Nakon dugo vremena izbivanja iz hrvatske javnosti, bivši predsjednik HNS-a i najbolji strijelac Vatrenih, Davor Šuker, snimljen je na tribinama u rodnom Osijeku. Legendarni nogometaš pratio je važnu pobjedu svog matičnog kluba.
Njegov povratak u rodni grad poklopio se s važnom pobjedom "bijelo-plavih" od 2:0, kojoj je svjedočilo 5.682 gledatelja. Šuker, kojeg se rijetko može vidjeti u Hrvatskoj otkako je napustio čelnu poziciju u Savezu, utakmicu je gledao u društvu zamjenika osječkog gradonačelnika, Dragana Vulina.
Njegov dolazak dogodio se u trenutku velikih promjena u klubu s Drave. Nakon promjene vodstva i dolaska nove predsjednice Alexandre Vegh, uslijedila je i smjena na klupi, pa je momčad u dvoboju protiv Vukovara prvi put vodio Tomislav Radotić.