BUNDESLIGA

Neočekivani šamar za Kramarićev Hoffenheim, nisu očekivali poraz u ovoj utakmici

Bundesliga - Bayern Munich v TSG 1899 Hoffenheim
Heiko Becker/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.02.2026.
u 17:57

Kramarić je igrao do 74. minute za Hoffenheim koji je ostao na 46 bodova, šest manje od druge Borussije iz Dortmunda, a tri više od četvrtog Stuttgarta

Trećeplasirani sastav njemačkog nogometnog prvenstva Hoffenheim, za kojega igra hrvatski reprezentativni napadač Andrej Kramarić, pretrpio je neočekiani domaći 0-1 poraz od "davljenika" Sankt Paulija. Jedini gol postigao je Pereira Lange (45+4) na samom isteku nadoknade prvog poluvremena.

Kramarić je igrao do 74. minute za Hoffenheim koji je ostao na 46 bodova, šest manje od druge Borussije iz Dortmunda, a tri više od četvrtog Stuttgarta, dok je Sankt Pauli skočio na 15. mjesto sa 23 boda.

Josip Juranović zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Uniona iz Berlina koja je izgubila sa 0-1 na gostovanju kod Borussije u Moenchengladbachu golom Diksa (90+4-11m) iz kaznenog udarca na samom kraju dvoboja. Union je 10. sa 28 bodova, tri manje ima 12. Borussia.

Vodi Bayern sa 60 bodova, osam više od druge Borussije Dortmund uoči njihova međusobnog susreta od 18.30 sati.
Bundesliga Hoffenheim Andrej Kramarić

