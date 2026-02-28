Naši Portali
UŽIVO
PREMIER LIGA

Liverpool zabio pet komada West Hamu, Redsi nastavljaju lov na Ligu prvaka

Premier League - Liverpool v West Ham United
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.02.2026.
u 18:27

Peti Liverpool sada ima 48 bodova, kao i četvrti Manchester United koji je odigrao susret manje

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool u susretu je 28. kola kao domaćin svladao West Ham United sa 5-2.

Nakon prvih 45 minuta bilo je 3-0 golovima Ekitikea (5), Van Dijka (24) i MacAllistera (43), da bi u nastavku gosti dva puta smanjivali na dva razlike preko Součeka (49) i Castellanosa (75), ali su Gakpo (70) i Disasi (82-ag) autogolom sprečavali neizvjesnost.

Peti Liverpool sada ima 48 bodova, kao i četvrti Manchester United koji je odigrao susret manje, dok je West Ham u zoni ispadanja sa 25 bodova, dva manje uz utakmicu više od 17. Nottingham Foresta.

Vodi Arsenal sa 61 bodom, pet manje uz susretm manje ima drugi Manchester City.
Premier league West Ham Liverpool

Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a.
LEGENDARNI VATRENI

FOTO Davor Šuker nakon dugo vremena viđen u javnosti, evo što je radio

Nakon dugo vremena izbivanja iz hrvatske javnosti, bivši predsjednik HNS-a i najbolji strijelac Vatrenih, Davor Šuker, snimljen je na tribinama u rodnom Osijeku. Legendarni nogometaš pratio je važnu pobjedu svog matičnog klubaNakon dugo vremena izbivanja iz hrvatske javnosti, bivši predsjednik HNS-a i najbolji strijelac Vatrenih, Davor Šuker, snimljen je na tribinama u rodnom Osijeku. Legendarni nogometaš pratio je važnu pobjedu svog matičnog kluba.

