Liverpool zabio pet komada West Hamu, Redsi nastavljaju lov na Ligu prvaka

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool u susretu je 28. kola kao domaćin svladao West Ham United sa 5-2.

Nakon prvih 45 minuta bilo je 3-0 golovima Ekitikea (5), Van Dijka (24) i MacAllistera (43), da bi u nastavku gosti dva puta smanjivali na dva razlike preko Součeka (49) i Castellanosa (75), ali su Gakpo (70) i Disasi (82-ag) autogolom sprečavali neizvjesnost.

Peti Liverpool sada ima 48 bodova, kao i četvrti Manchester United koji je odigrao susret manje, dok je West Ham u zoni ispadanja sa 25 bodova, dva manje uz utakmicu više od 17. Nottingham Foresta.

Vodi Arsenal sa 61 bodom, pet manje uz susretm manje ima drugi Manchester City.