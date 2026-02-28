Napoli se spasio u zadnjim sekundama, Lukaku zabio za slavlje aktualnog prvaka

Hojlund (2) je doveo Napoli u prednost u samom otvaranju dvoboja, Akpa Akpro (64) je poravnao na 1-1 udarcem s vrha kaznenog prostora kada je lopta na putu prema mreži pogodila Hojlunda i promijenila smjer. Taj je rezultat vrijedio sve do zadnjih sekundi kada je Lukaku (90+6) svojim prvim ovosezonskim bodom osigurao tri boda Napoliju.

Domagoj Bradarić odigrao je čitav susret za Veronu koja je ostala na 15 bodova, odnosno devet manje od zadnjeg mjesta koje osigurava ostanak, dok je Napoli treći sa 53 boda.

Vodi Inter sa 64 boda, 10 manje ima drugi Milan.