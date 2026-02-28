Naši Portali
POBJEDA U VERONI

Napoli se spasio u zadnjim sekundama, Lukaku zabio za slavlje aktualnog prvaka

UEFA Champions League - Napoli v Chelsea
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.02.2026.
u 20:06

Aktualni talijanski nogometni prvak Napoli do 2-1 pobjede na gostovanju kod posljednje Verone stigao je golom Lukakua u zadnjim sekundama susreta

Hojlund (2) je doveo Napoli u prednost u samom otvaranju dvoboja, Akpa Akpro (64) je poravnao na 1-1 udarcem s vrha kaznenog prostora kada je lopta na putu prema mreži pogodila Hojlunda i promijenila smjer. Taj je rezultat vrijedio sve do zadnjih sekundi kada je Lukaku (90+6) svojim prvim ovosezonskim bodom osigurao tri boda Napoliju.

Domagoj Bradarić odigrao je čitav susret za Veronu koja je ostala na 15 bodova, odnosno devet manje od zadnjeg mjesta koje osigurava ostanak, dok je Napoli treći sa 53 boda.

Vodi Inter sa 64 boda, 10 manje ima drugi Milan.
Serie A Verona Napoli

