Dinamo nije dobro kadrovirao momčad za igranje na tri fronte: Otvorena su nova pitanja za sutrašnjicu

Dinamo je ostvario svoj europski cilj, s obzirom na to da su izravno ušli u Europsku ligu bez kvalifikacija, želja je bila proći u nokaut-fazu. U tome su plavi i uspjeli, dakle taj osnovni cilj su ostvarili. Jesu li mogli bolje i više od ispadanja u šesnaestini finala ovog natjecanja? Svakako jesu jer previše je bilo blijedih partija u tom natjecanju, plavi nisu bili dorasli momčadi srednjeg europskog ranga (Celta, Betis, Lille, Malmö), bili su loši i u prvoj utakmici protiv Genka.

Nekakva je utjeha da su uspjeli zagrebački 1:3 poraz od belgijske momčadi u 90 minuta uzvrata nadoknaditi, da su dobrom igrom došli do produžetaka, ali su onda tamo pali što individualnom glupošću (Stojkovićev crveni karton), što – i to dobrim dijelom – zbog nemoći u tom nastavku.

Kovačević nije imao 'klupu'

Ponovno je dio navijača nezadovoljan trenerom Kovačevićem nakon tog remija i ispadanja od Genka. Najviše mu zamjeraju što nije radio zamjene u momčadi. No koga je mogao uvesti osim svih koje je i uveo? Na klupi je imao četiri klinca i dva vratara, a ni s njima kadar nije bio dovoljno velik da se popuni zapisnik. Kovačević je uveo sve koje je mogao, pa i sam se na kraju požalio na kadar jer na klupi nije imao igrače koji bi mogli donijeti mir, unijeti nešto iskustva u te produžetke da bi se utakmicu privelo kraju.

S klupe su ušli Lisica, Perez-Vinlöf, Varela i Soldo, a onda u završnim minutama dva klinca, Šunta i Zebić. Dakle, u minutaži nisu participirali samo vratari Filipović i Nevistić te Noa Mikić. Jednostavno, plavi nisu imali dovoljno dobar kadar za ovakvu utakmicu koja je trajala 120 minuta.

Očito se negdje pogriješilo u slaganju rostera za proljetni dio prvenstva. Dinamo je ljetos pretrpio veliku rekonstrukciju momčadi, onda je zacijelo i bila potrebna, i ta momčad počela je davati rezultate u domaćem prvenstvu, ali za ozbiljnije europske ispite još nije spremna. U zimskom prijelaznom roku plavi su taj svoj kadar oslabili. Puno je bilo navijača kojima se nikako nije svidio Villar, kojeg je onda Dinamo pustio na posudbu, nisu voljeli ni način na koji igra Ljubičić, a u četvrtak u Belgiji ta bi dvojica bila od velike koristi. Uz to, plavi su se riješili i Mudražije, koji u Dinamu nikad nije dobio pravu priliku, a i on bi da je u uzvratu protiv Genka bio na klupi, zacijelo ušao i možda bi mogao pomoći u trenucima kad je Dinamo padao.

Da je kadar plavih bio kompletan, to bi možda izgledalo drukčije, ali sad zbog kartona nije bilo Belje pa je Bakrar 'umro' u tih 120 minuta jer ga nije imao tko zamijeniti (Kulenović se preselio u Torino), uz to nije bilo ozlijeđenih Hoxhe i Domingueza (iako o Španjolcu nije rečeno o kakvoj se ozljedi radi), nema ni Bennacera, koji je, eto, dočekao da bude na popisu igrača Dinama za Europu, ali ni minute u plavom dresu u europskim utakmicama zbog ozljede nije dočekao.

I sad zamislite da su još otišli Stojković i Soldo, tko bi igrao? A njih dvojica već su bila na izlaznim vratima, Dinamo je prihvatio ponudu za Stojkovića za četiri milijuna eura, imali su ponude i za Soldu, kojeg bi isto tako iz Maksimira pustili. Sva je sreća da dečki nisu željeli otići, da su odlučili boriti se za svoje mjesto u Dinamu.

Potreba ozbiljna doselekcija

Možemo sad lamentirati o tri glupa isključenja koja je u ovoj sezoni zaradio Luka Stojković, ali isto tako stoji činjenica da je on igrač koji radi razliku na terenu, koji je postigao dva pogotka Genku u tom uzvratu. Možda je malo divlji u taktičkom smislu, ali dojam je da je i to popravio, a ta isključenja idu na njegovu dušu, na glupost, koja bi mu mogla jako zasmetati u nastavku karijere. Morao bi se bolje kontrolirati, ovako šteti i Dinamu, a pogotovu sebi. Dinamo ga mora po tom pitanju dovesti u red, ali i dečko bi sam na sebi morao poraditi malo ozbiljnije.

Soldo se pokazao kao zahvalan igrač i dobro je da je ostao u klubu koji mu je dječački san. No plavi će morati razmisliti o ljetnom prijelaznom roku. Imaju oni za HNL dovoljno dobar kadar, ali to za Europu nije dovoljno. Zapravo, pitanje je i za HNL bude li ozljeda i kartona. Primjerice, sad šestorici igrača iz udarne postave prijeti dobivanje četvrtog žutog kartona; dobiju li ga protiv Gorice, neće moći igrati u ključnoj utakmici s Hajdukom na Poljudu.

Plavi moraju razmisliti kako dalje, morat će napraviti ozbiljnu doselekciju momčadi, pa ni taj motor Josip Mišić, koliko god i sad izgleda i igra odlično, neće moći još godinama igrati na toj razini, a prave zamjene za njega zasad nema, zbog toga i igra u svim utakmicama, s gotovo punom minutažom. Vjerujemo da u Dinamu već ozbiljno skautiraju pojačanja za ljeto, koje neće biti lako, može se očekivati da će plavi, osvoje li naslov prvaka, u kvalifikacije za Ligu prvaka krenuti od drugog pretkola.