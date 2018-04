Ludnica u Rimu: Predsjednik Rome od sreće skočio u fontanu!

Nogometaši Rome napravili su nevjerojatan podvig i u četvrtfinalu Lige prvaka izbacili Barcelonu nakon što su na Olimpicu slavili 3:0.

Svi kojima je Roma na srcu bili su u deliriju nakon utakmice. Slavilo se na tribinama i u svlačionici, a zatim se nastavilo na ulicama Rima.

I predsjednik Rome James Pallotta (60) se opustio i oduševio svojim slavljem. Američki milijarder i suvlasnik Boston Celticsa od sreće je skočio u fontanu.

Roma president, James Pallotta, throwing himself in a fountain in celebration, surrounded by fans, after Roma's 3-0 2nd leg win in the CL against Barcelona.

